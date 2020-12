BILANCIO DEI DANNI

ALPAGO/CHIES Ieri in Alpago è diminuita l'intensità della pioggia che ha dato un po' di tregua. Uguale invece l'impegno dei tanti che si sono messi a disposizione. A Puos sono proseguiti gli interventi per asciugare e pulire le case allagate. Colpite anche le opere parrocchiali, in particolare l'asilo e la Casa della Gioventù. Qui sono state una ventina le persone, giovani ma non solo, che per tutta la giornata hanno lavorato instancabilmente. Invase dall'acqua la zona della cantina e della caldaia, mentre l'asilo vero e proprio si trova al piano rialzato. Sui social è partito il tam tam per donare libri e giochi che andranno a sostituire quelli persi sotto acqua nella struttura.

IL SINDACO

«Se il tempo regge e non peggiora dice il sindaco di Alpago Umberto Soccal - credo che fra oggi e domani si possano superare tutte le emergenze. Rimarranno di certo le ferite che riguardano le famiglie che hanno avuto danni a casa, quelle del territorio e cioè frane e viabilità, che richiederanno del tempo. Ma credo che riusciremo a farcela anche questa volta». Ieri erano state riaperte tutte le strade, ma erano ancora in corso delle verifiche su alcuni smottamenti. «La Regione ci dice che nel giro di 10-20 giorni giungeranno le indicazioni ai Comuni su come operare per i danni subiti, sia per strutture pubbliche sia private. Molto poi dipenderà se verrà accolta la richieste che il Veneto ha fatto di stato di emergenza. E anche noi daremo indicazioni alla popolazione per la richiesta dei rimborsi. Sicuramente bisogna documentare il più possibile e se si pagano delle opere, farlo tramite bonifico e con la causale precisa». Intanto aperture straordinarie oggi per l'ecocentro dalle 10 alle 12 e domani dalle 14 alle 17 per chi ha necessità di smaltire i rifiuti alluvionati.

CHIES

Più difficile la situazione a Chies, dove le quattro colate che si sono verificate hanno mosso complessivamente 3mila metri cubi di materiale. «Ancora nel corso della giornata di domenica abbiamo rimosso due colate sulla provinciale in località Falisetta e da lì lungo la strada che sale a Lamosano spiega il sindaco Gianluca Dal Borgo al momento le strade chiuse sono tre: da Chies a Codenzano, da Codenzano a Palughetto e da Funes a San Martino». Il primo cittadino fa anche l'elenco degli interventi: «Sarà la Provincia, con un intervento di somma urgenza, ad occuparsi della frana di Codenzano; ma è ancora da decidere se con la posa di gabbie o di pali. A Palughetto le reti di contenimento che erano state posizionate proprio per eventuali movimenti di materiale, hanno fatto il loro dovere, ma ora sono dissipate, cioè si sono gonfiate, e quelle a monte sono state divelte; a valle di questa frana vi è una famiglia evacuata e che rimarrà fuori casa almeno per altri due giorni». Qui la colata ha distrutto due barriere e ha compromesso la terza; il materiale smosso è stimato in qualche centinaio di metri cubi. Infine in località Tarcogna domenica sera è stata svuotata in tempo la vasca di accumulo, altrimenti si sarebbero dovuto evacuare le abitazioni in località Le Rive. «Abbiamo fatto un sopralluogo conclude Dal Borgo con Veneto Agricoltura sulle diverse colate e sui torrenti: gli interventi necessari verranno realizzati a breve dagli ex Servizi Forestali».

G.S.

