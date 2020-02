IN OSPEDALE

VENEZIA Sono quelli che più di tutti sono stati a contatto per giorni con il paziente infetto da coronavirus. Sono loro, principalmente, a essere esposti al maggior rischio contagio: qualcuno è già risultato positivo al test, per qualcun altro l'esito degli esami dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

Stiamo parlando del personale ospedaliero di Mirano e Dolo: medici, infermieri, addetti alle pulizie. In corsia la tensione è palpabile e le preoccupazioni non mancano. E più di qualcuno si chiede se quei contagi a Dolo fossero compresi nel classico rischio del mestiere o se si sarebbero potuti evitare con qualche accortezza in più. «C'è un protocollo preciso - spiega Pierluigi Allibardi del sindacato dei medici Cimo - che stabilisce a quali condizioni effettuare il test del coronavirus sui pazienti: il 67enne di Mira non rientrava nei parametri (nessun viaggio in Cina, nessun contatto con persone di rientro da quel paese) e quindi si è proceduto con l'iter tradizionale». Il problema, secondo Allibardi, è che cosa succederà con l'attività programmata dell'ospedale.

«Al momento non è stato ancora comunicato nulla da parte dell'azienda sanitaria - continua - che cosa succederà con gli esami, le visite e gli interventi chirurgici? Non parlo di emergenze, ma appunto di attività programmate». Chiede di non creare allarmismi, inoltre, Stefano Polato dell'Anaao dell'Ulss 3. «La preoccupazione del personale c'è, è innegabile, anche perché questa diffusione rapida ci ha spiazzati. Bisogna pretendere le modalità più sicure possibili per il personale sanitario, fermo restando però che vanno evitati allarmismi controproducenti». Il problema che segnalano i dipendenti dell'ospedale di Dolo, però, va al di là degli allarmismi: si contesta all'azienda, cioè, di non aver messo in condizione di operare con tutte le accortezze protettive per evitare il contagio. Vero è, però, che semmai è il protocollo ministeriale ad avere delle lacune, visto che in ospedale è stato osservato alla lettera.

In queste ore sono arrivate numerose segnalazioni dei lavoratori ai sindacati. Alla Cgil, per esempio, c'è chi si è rivolto dicendo di non essere ancora stato sottoposto al tampone, come per esempio il personale della cooperativa che gestisce il trasporto delle ambulanze. Quel servizio che ha trasportato il 67enne di Oriago da Dolo a Padova. «Crediamo che a questo punto - sottolinea Daniele Giordano, segretario della Cgil Funzione pubblica - servano rigidi controlli sull'accesso ai reparti, sia dei lavoratori sia degli utenti». Per la Cgil, quindi, va valutata la possibilità di limitare gli ingressi.

«Purtroppo però stiamo assistendo a misure contraddittorie tra le diverse istituzioni che generano confusione tra le persone. - aggiunge Giordano Ad esempio non si comprende come si sia disposta la chiusura di scuole, università, biblioteche e aule studio ma non si decide nulla in alcuni comuni sulle biblioteche che sono frequentate spesso dalla stessa utenza. Non è possibile comprendere come in alcune circostanze gli eventi di Carnevale siano stati annullati, pur in assenza di casi accertati, e come invece a Venezia sia stato tutto dapprima confermato per poi annullare dalla serata di ieri ad eventi principali già conclusi».

D.Tam.

