LA RIPARTENZA

TREVISO D'ora in poi potrà entrare in ospedale solo chi sta male. Gli accompagnatori dovranno attendere fuori. Vale sia per il pronto soccorso che per controlli ed esami. Si salvano esclusivamente le visite ai ricoverati. Ma nei reparti potrà entrare una sola persona e per il tempo strettamente necessario. Si tratta della misura restrittiva più forte in vista della riapertura del 4 maggio, quando riprenderanno progressivamente tutte le attività ordinarie che erano state sospese. Gli ospedali cambiano pelle dopo il picco dell'emergenza coronavirus. L'imperativo è ridurre al minimo il rischio di un nuovo focolaio nelle strutture. «Riapriamo tutto il possibile per dare un servizio completo. Il rischio è di ricadere nell'infezione, che è pericolosa e subdola. Dobbiamo evitare di venire in ospedale se non abbiamo realmente bisogno spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca i trevigiani sono stati bravissimi. Il pronto soccorso di Treviso ha visto una riduzione degli accessi di oltre il 20%. Continuiamo a evitare di entrare in ospedale se non c'è un reale bisogno: il rischio di propagazione del virus è ancora elevatissimo. È come un incubo che incombe». Sarà sempre possibile accompagnare minori, persone con disabilità, anziani e non autosufficienti. Ma nulla più. «Anche in pronto soccorso gli accompagnatori, se non per persone non autosufficienti, dovrebbero arrivare lì e poi uscire specifica Benazzi prevediamo comunque un solo accompagnatore con mascherine, guanti e rispetto delle distanze».

NUMERO CHIUSO

L'Usl ha già attivato delle squadre di operatori che presidiano gli ingressi chiedendo agli utenti il motivo dell'accesso in ospedale e misurando loro la febbre. Sono stati definiti dei percorsi divisi e riservati per i casi sospetti di Covid-19 e tutti gli altri pazienti. Sono stati inoltre istituite le sale d'attesa a numero chiuso per consentire il rispetto delle distanze anti-contagio: ci sarà una forbice tra i 2,5 e i 3 metri quadrati per utente. Vanno evitati assembramenti che aumenterebbero il rischio di contagio. «Tutto ciò ci porterà inevitabilmente a tempi più lunghi per le visite precisa il direttore generale lo dico ai cittadini: stiamo facendo il possibile, siamo stati fermi quasi due mesi, dobbiamo recuperare circa 45mila prestazioni, per il vostro bene e per quello dei nostri operatori chiedo a tutti di avere pazienza». «Se una volta facevamo quattro visite in un'ora, a seconda della tipologia aggiunge adesso scendiamo a due e mezzo, perché si deve tener conto dei distanziamenti, della vestizione degli operatori e della necessità di sanificare i locali». Si prevedono 15 minuti tra una prestazione e l'altra. Stesso discorso per le attività chirurgiche. Di pari passo, verranno sottoposte a screening tutte le persone che entreranno in pronto soccorso e che dovranno essere ricoverate, anche in day surgery.

I TEST

«Eseguiremo tra i 230 e i 250 tamponi al giorno per controllare le persone da ricoverare rivela Benazzi faremo i tamponi per il coronavirus a tutti per scongiurare il rischio che qualcuno possa entrare nell'ospedale infettando altre persone o gli operatori». In ogni reparto verranno ricavate delle aree isolate per i nuovi ingressi: i pazienti saranno gestiti come positivi al Covid-19 fino a quando non arriverà l'esito del tampone. L'altra novità è che si punterà al massimo sul tele-video-consulto per le visite di controllo. Per la stessa ragione, dall'undici maggio si faranno i prelievi del sangue esclusivamente su prenotazione. «Così - conclude il direttore generale - eviteremo le lunghe code davanti ai distretti». (m.fav)

