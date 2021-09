Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN OSPEDALEPORDENONE E UDINE «Non iniettatemi il siero che mi modifica il Dna». «È stata mia figlia a consigliarmi di non vaccinarmi». «Sono ancora giovane, il Covid è più debole di me». Sono alcune delle frasi che si sono sentiti dire nelle ultime settimane i medici degli ospedali del Friuli Venezia Giulia. Appartengono tutte a persone non vaccinate e sono state riportate dagli specialisti delle Malattie infettive dei tre ospedali...