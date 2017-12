CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN OSPEDALEPADOVA Si scrive Natale in ospedale, si legge passione, dedizione, partecipazione. È sotto la buona stella della vicinanza e dell'altruismo che la sanità padovana, mai come quest'anno, ha deciso di alzare il tono dell'umore di quanti si trovano a dover trascorre, loro malgrado, i giorni di festa su un letto di degenza. L'obiettivo: scaldarli con il fuoco dell'empatia. Ed ecco un pullulare di presepi, segnali di speranza allestiti anche dove non t'aspetti, come la Terapia intensiva dell'ospedale Sant'Antonio di Padova dove la...