IL RICORDO

PORDENONE (a.b.) Una breve e toccante cerimonia per ricordare Valter Adamo, per tanti anni primario del reparto di Ostetricia e ginecologia del Santa Maria degli Angeli, mancato a causa del Covid. I colleghi del reparto di Ostetricia e Ginecologia e del dipartimento di Procreazione medicalmente assistita della Asfo si sono ritrovati assieme a don Bernardino per l'ultimo saluto. Il ricordo di un uomo così speciale stato accompagnato da una significativa lettera: «Caro primario, o capo, come molti di noi sono soliti chiamarti, perché noi siamo una squadra, senza confini, in sintonia, nata e cresciuta sotto la tua guida. Ciascuno di noi, capo, con il suo ruolo, il suo temperamento, i suoi errori e i suoi successi, sente il bisogno di unirsi agli altri per colmare questo senso di vuoto che ci hai lasciato. Perché è così che ci hai insegnato a fare per superare le difficoltà quotidiane, quei momenti di insicurezza che ci facevi analizzare con umiltà o grinta o razionalità. Adesso ci manca quel sorriso e ci mancano le parole ferme e rassicuranti, la pazienza che hanno guidato tutti noi verso quelli che siamo ora, che ha mantenuto viva la nostra passione e rafforzato la nostra volontà. Ci hai insegnato, primario, a fidarci di noi stessi, del nostro intuito e del nostro istinto senza dimenticare umanità e compassione. Ci hai insegnato a essere presenti nelle urgenze, insieme, perché l'unione fa la forza, indipendentemente dalla fine del turno. Conoscevi il nome dei nostri mariti o delle nostre mogli e dei nostri figli e dei nostri genitori, perché la famiglia, dicevi, rimane sempre al primo posto. E hai creato tra noi una vera grande famiglia, mettendoci assieme, riconoscendo di ognuno i punti di forza e spingendoci a superare i nostri limiti; guidandoci con la tua passione e incoraggiandoci, facendo di noi delle grandi persone e dei grandi medici, ma prima di tutto degli amici, animati dalla stessa volontà ma senza rivalità. Questo, capo, rimarrà; ed è prezioso perché non succede quasi mai».

