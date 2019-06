In ospedale anagrafe sanitaria in tilt, «difficoltà anche nelle sedi periferiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

AL SAN MARTINOBELLUNO Dalle prime ore del giorno, fino alle 15, l'azienda sanitaria Dolomiti ha avuto più di qualche difficoltà sia alle linee telefoniche che al sistema di trasmissione dati. Un lunedì difficile per le comunicazioni della Sanità Bellunese. Ad essere colpiti sono stati, infatti, anche gli sportelli distrettuali periferici: parliamo di quelli d Auronzo di Cadore e di Cortina d'Ampezzo, arrivando fino a quelli più vicini al capoluogo dolomitico. Problemi non diversi da quelli che si sono registrati anche in altri uffici...