VENEZIA Presidente Zaia, le risulta che all'ospedale di Dolo il personale che opera in Pronto soccorso e in Medicina sia senza dispositivi di protezione, cioè senza mascherine?

La domanda del cronista avviene in diretta Facebook durante il consueto appuntamento di mezzogiorno nella sede della Protezione civile di Marghera, con le telecamere delle emittenti televisive venete che trasmettono l'incontro. Il governatore ascolta la domanda e la risposta consiste in una telefonata. A chi? Al direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima Giuseppe Dal Ben.

«Bepi ciao, ti metto in vivavoce: dicono che a Dolo, al Pronto soccorso e a Medicina, non ci sono Dpi, dispositivi di protezione individuale».

«Non mi risulta, ma posso fare una verifica».

«Ecco, falla subito».

Zaia riaggancia e scandisce: chi fa denunce del genere deve metterci la faccia, l'anonimato è troppo comodo.

Tempo qualche minuto e il dg dell'Ulss 3 chiama il presidente della Regione: «Ho sentito il primario del Pronto soccorso e di Medicina - riferisce, sempre in vivavoce, Dal Ben - e non risulta che manchino dispositivi di protezione individuali». Poi precisa: ovviamente le forniture vengono mandate agli ospedali a mano a mano che Azienda Zero spedisce il materiale. E anche il direttore dell'Ulss chiede di sapere da arriva la segnalazione. (al.va.)

