Il covid miete un'altra vittima e il conto totale sale a 321. Si tratta di un 88enne, ospite dell'antica Scuola dei Battuti, morto in ospedale a Dolo. La residenza per anziani mestrina vede salire a 9, quindi, il totale dei decessi a causa del focolaio del virus esploso nelle scorse settimane. Focolaio, però, che come spiegato dai vertici dell'Ulss 3, si sta lentamente spegnendo.

Nel frattempo a Dolo restano 14 i ricoverati, di cui uno in terapia intensiva. Ieri i nuovi contagi sono stati 19 (in totale, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati 3.192, con 2.595 negativizzati).

Procedono, nel frattempo, gli screening al personale scolastico: sono oltre 500, ieri, le persone che si sono sottoposte al test anti covid. Può essere che l'aumento di questi giorni tra i nuovi contagi (32 giovedì, 19 ieri, decisamente numeri più elevati allo standard del mese), siano dovuti ai controlli di massa di questi giorni. L'esame viene praticato dal medico di famiglia, che decide di aderire all'iniziativa su base volontaria, su sei postazioni messe a disposizione dall'Ulss 3. L'adesione volontaria da parte dei medici di medicina generale è stata ampia e condivisa, con una disponibilità di nomi permette loro di turnarsi di giorno in giorno con facilità. Dopo la puntura del dito da parte dell'infermiere, attendono 15 minuti per l'esito del test. A questo punto il medico di medicina generale può refertare l'esame. Nel caso di risultato positivo, il lavoratore viene poi sottoposto a un nuovo test.

