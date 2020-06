IN MUNICIPIO

BELLUNO Cosa sappiamo e cosa non sappiamo del Covid 19. La terza commissione di Palazzo Rosso a lezione di sanità. Tante le domande e le curiosità presentate giovedì sera dai consiglieri dopo la relazione amministrativo organizzativa del direttore generale Adriano Rasi Caldogno e quella tecnico scientifica di Giangiacomo Nicolini, medico impegnato nei reparti Covid durante l'emergenza e consigliere di Belluno D+. Dalla ricerca sul vaccino alle modalità di trasmissione, dai dati della pandemia in provincia divisi per comune, all'organizzazione degli ospedali durante la fase calda, la materia affrontata è stata ampia e ha sollevato anche critiche e perplessità. «Si dice che al San Martino si sia ripristinato il 75% dell'operatività nei reparti osserva per esempio il consigliere Raffaele Addamiano -, ma da persone che conosco so con certezza che non è così». Insomma l'opposizione ha ascoltato con attenzione, ha ringraziato i relatori per la chiara esposizione ma ha anche esercitato il proprio ruolo di pungolo. Alla cattedra dell'aula virtuale c'erano i relatori, due si è detto. La lezione, perchè così si può considerare, dal titolo Aspetti sanitari della pandemia da Covid in provincia di Belluno è stata aperta da Rasi Caldogno. Il numero uno dell'Usl 1 Dolomiti si è concentrato nell'illustrare l'organizzazione sviluppata nell'azienda sanitaria negli scorsi tre mesi per far fronte all'emergenza. Quindi la parola è passata al consigliere Nicolini per la spiegazione scientifica sul virus. «Ho parlato racconta il medico e consigliere di cosa sappiamo e cosa no del virus. Abbiamo cercato di smontare le fake news». Sono anche stati portati i numeri aggiornati al 25 maggio. A quella data erano 66 i positivi in Borgo Valbelluna, 28 a Pedavena, 18 a Lamon, 16 ad Alano, 9 in Alpago, 9 a Feltre, 8 a Cortina, 6 a Belluno, 4 a Quero Vas, 3 ad Arsiè, 2 a San Tomaso Agorddino, 1 a Sovramonte, Alleghe, Comelico Superiore, Danta, Sedico, Sovramonte, Taibon. Qualche interrogativo è stato risolto, qualche dubbio no. Addamiano ha colto l'occasione per rivolgere al dg diverse domande. «L'operatività è ancora ridotta al San Martino - spiega -, sopratutto per certi reparti chirurgici. Volevo capire quando tutto tornerà alla normalità».

Alessia Trentin

