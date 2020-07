«Direi che è andato molto bene l'incontro - spiega il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina - sono stati toccati diversi punti. C'è la volontà di fare bene. Anas si sta strutturando con una trentina di persone che stanno studiando le opere di questa zona. Quindi da parte loro sarnno il più incisivi possibili. I problemi sono al ministero dell'ambiente. Adesso si attende la firma». Ad essere affrontato anche il tema della viabilità attuale: «Dopo varie richieste ci è stato promesso che si attiveranno anche la sera con i movieri. Ci siamo anche occupati di riasfaltature, inerbamenti e decoro. Ed abbiamo ricevuto delle garanzie. Sia a Gemme che al ministro, sabato scorso, mi sono sentito di sottolineare che o i commissari hanno poteri straordinari oppure diventa difficile. Le lungaggini dei mondiali devono esserci di esempio per le olimpiadi. O il commissario ha i poteri o ricadiamo sullo stesso problema. Servono delle semplificazioni o dei poteri veri. In ogni caso ho visto che la squadra di Gemme in Veneto ha voglia e competenza». In municipio a Cortina si è affrontato anche il nodo della circonvallazione inclusa nella legge olimpica e di fatto è stato scelto uno dei due tracciati in campo. «Abbiamo affinato una sorta di bypass urbano - riprende il sindaco - procedendo per esclusione per problemi di cantierizzazione».AZ

