«Uno scatto tira l'altro e Marghera si riempie di sguardi. Foto sospese a metà tra occhi e mascherine, sguardi dentro cui si celano storie di vita e quotidianità. Il progetto fotografico Covid-19 nasce dalla voglia di raccontare dentro uno scatto tutte queste storie e per questo si rivolge a chiunque senza limiti di età». A parlare è Luca Penna, giovane fotografo margherino, già noto in città per aver inaugurato ad inizio anno il suo primo laboratorio sulle orme di Foto Mida, storica eccellenza locale. L'idea maturata durante il periodo di quarantena, nei mesi di marzo e aprile, nasce dal desiderio di documentare dentro uno scatto un periodo storico di vita, in cui un nemico invisibile ci ha resi un po' tutti uguali, privi di libertà e vivere quotidiano.

«In questi mesi - continua Luca Penna - mi sono concentrato sui volti delle persone, occhi e mascherine, sguardi che parlano e mascherine che proteggono. Così ho pensato di promuovere un progetto fotografico che potesse unire questi due forti simboli nell'intento di creare un senso di comunità, vicinanza anche nel mezzo di un distanziamento sociale così forte che sicuramente lascerà il segno in ognuno di noi».

Il progetto fotografico Covid-19 ha già raccolto i primi scatti e proseguirà fino a fine maggio. Basterà recarsi, muniti ovviamente di guanti e mascherina, presso lo studio fotografico di Luca, in via Rinascita, zona piazza Mercato a Marghera, dal lunedì al sabato, in normale orario di apertura del negozio e procedere gratuitamente con lo scatto all'interno del laboratorio. Ad ogni partecipante verrà poi consegnata in regalo la foto ricordo. A fine progetto le istantanee verranno raccolte in un'apposita pagina Facebook in prospettiva di una mostra locale.

Chiara Piazza

