IN MONTAGNA

TOLMEZZO Paesi isolati, famiglie bloccate, strade interrotte, blackout e centinaia di utenze senza corrente elettrica, fughe di gas, incidenti, fiumi in piena. Un lungo bollettino di guerra quello che di ora in ora si è aggiornato nelle ultime 24 ore in Friuli, dalla montagna al mare. Oltre 200 interventi tra Vigili del Fuoco e Protezione civile, decine e decine di squadre al lavoro senza sosta per arginare i danni di una pioggia incessante e di un vento altrettanto intenso.

SITUAZIONI CRITICHE

Tra le situazioni più critiche ci sono quelle di Forni di Sopra e Forni Avoltri in Carnia: nel primo caso il paese è al buio causa alberi schiantati sulle linee dell'alta tensione, diverse aree del paese sono allagate e una frana ha isolato la strada di accesso a un'abitazione. Sono iniziati nel primo pomeriggio i lavori di smassamento a cura di Comune e Protezione civile per raggiungere la coppia di anziani residenti ma a causa della nuova nevicata sono stati sospesi e ricominceranno oggi: «Il gruppo dei volontari assicurerà tempestivamente ogni richiesta della famiglia in caso di necessità», ha confermato il sindaco Marco Lenna.

In Val Degano, invece, un altro movimento franoso ha interrotto la viabilità di collegamento tra il capoluogo di Forni Avoltri e le frazioni alte di Frassenetto, Collina e Collinetta. A Tolmezzo è stata chiusa al transito la strada comunale compresa tra l'abitato di Fusea, Cazzaso e Cazzaso Nuova in quanto il sistema di monitoraggio Gps posto sul versante a monte della frazione di Cazzaso ha evidenziato in questi giorni, e in particolare nelle ultime 24 ore anche a causa delle precipitazioni in corso, spostamenti - sotto osservazione - di alcuni punti critici del versante stesso che è oggetto di un movimento franoso in stato di avanzamento.

Sempre una frana ha invaso la strada Stentaria sopra Mione, in comune di Ovaro. Altri interventi dei Vigili del Fuoco per interruzioni alla viabilità locale, dissesti statici, coperture divelte si sono registrati a Villa Santina, Verzegnis, Lauco, Rigolato, Paularo, Enemonzo, Sappada, Arta Terme, Malborghetto, Tarvisio. A Cividale allagamenti in via Borgo San Domenico; a Udine in viale Cadore per alberi sulla sede stradale. Risultano chiuse attualmente le strade Sr 465 in comune di Prato Carnico, dal km 10 al 15, la Sr40 di Paularo Rosa dei Venti, il passo di Monte Croce Carnico verso l'Austria e il Passo Rest.

L'INCENDIO

All'alba invece a Pasian di Prato c'è stato un incendio di una cabina di decompressione del gas metano situata nei pressi di una scuola. Una scarica atmosferica l'ha colpita causando la fuoriuscita del gas che si è innescato causando un dardo di fuoco alto alcuni metri. I pompieri hanno provveduto a raffreddare tutte le strutture adiacenti e una volta che il personale tecnico dell'azienda distributrice del gas era pronto ad eliminare la perdita, si sono spente le fiamme, scongiurando la dispersione del gas nell'aria.

A Rivignano invece un automobilista a causa del fondo stradale bagnato è andato a schiantarsi con il palo dell'illuminazione pubblica.

SOTTO OSSERVAZIONE

Sempre sotto stretta osservazione i fiumi, con il Tagliamento che mette in ansia Latisana per il passaggio di una nuova piena mentre il fiume Corno è tracimato in alcune zone di Chiarisacco, a San Giorgio di Nogaro. Sono state impegnate, oltre alle partenze della sede centrale di via Popone i distaccamenti dei pompieri di Tarvisio, Tolmezzo, Gemona, Cividale, Cervignano del Friuli, nonché i distaccamenti dei volontari di Cercivento, Rigolato, Paularo, Forni Avoltri, Forni di Sopra e Codroipo. Circa 400 i volontari della Protezione civile attivi sul territorio, mentre al Nue sono giunte oltre 150 chiamate per interventi tecnici urgenti. E l'allerta non è terminata perché il maltempo con neve, piogge abbondanti e vento forte non darà tregua almeno fino a mercoledì.

