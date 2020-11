DOPO L'EMERGENZA

PIEVE DI CADORE «Abbiamo sofferto per il focolaio che ha investito personale sanitario e pazienti dell'ospedale, ma noi ci siamo e continuiamo l'attività clinica a supporto della collettività». Sono le parole di Cristiano Perbellini, primario del reparto di Medicina a Pieve di Cadore. Ieri ha fatto il punto sull'attività dell'unità operativa nell'ultimo periodo ricordando, tra le altre cose, i momenti di difficoltà legati alla diffusione del Covid. Il Comelico, infatti, è stato l'area in cui è ripartita con maggiore forza la seconda ondata di contagi. «In questo periodo di emergenza sanitaria ha spiegato Perbellini in un contesto geografico (aree del Comelico e del Cadore) caratterizzato da elevata incidenza di positività, sia a livello di popolazione che degli ospiti di strutture socio-sanitarie, anche la Medicina di Pieve di Cadore purtroppo è stata coinvolta dagli effetti nefasti della pandemia».

IL FOCOLAIO

Le positività sono emerse, piano piano, anche all'interno dell'ospedale coinvolgendo pazienti, infermieri, medici e operatori socio-sanitari. «Abbiamo sofferto ha sottolineato il primario di Medicina La situazione ha portato alla sospensione temporanea dell'attività clinica per provvedere alla sanificazione totale dei locali (in precedenza eseguita per zone) ed è stato necessario monitorare l'andamento dello screening sierologico sul personale fino alla stabilizzazione delle positività». Insieme alla direzione medica, l'ospedale di Pieve di Cadore ha cercato di agire efficacemente su diversi fronti al fine di contenere quanto più possibile i disagi per il personale e la collettività e per ripartire in sicurezza.

LA RIAPERTURA

«Da alcuni giorni ha continuato il direttore di Medicina è rientrato dall'isolamento parte del personale sanitario. Quindi è stato possibile riprendere l'attività clinica mantenendo un'attenta sorveglianza sui pazienti provenienti dal Pronto soccorso, soprattutto quelli considerati a maggior rischio in caso di positività al Covid (per caratteristiche cliniche, epidemiologiche e strumentali) e per i quali è previsto un grado di isolamento maggiore». Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale specialistica, ossia visite diabetologiche, endocrinologiche e geriatriche, è stata reimpostata con un approccio orientato alla telemedicina per tutti i pazienti per i quali è possibile farlo. I casi più complessi, che richiedono invece una visita in presenza, potranno continuare a recarsi in ospedale (in priorità B o U per le prime visite). Continua anche l'attività ambulatoriale di supporto (emotrasfusioni, salassi, somministrazione di terapia iniettiva) per i pazienti con patologie croniche che non possono rimandare tali appuntamenti.

L'OSPEDALE DI COMUNITÀ

A breve sarà aperto l'ospedale di comunità a Pieve di Cadore che andrà ad aggiungersi ai 5 già esistenti in provincia (Belluno, Feltre, Agordo, Auronzo, Alano): si tratta di strutture territoriali di ricovero breve rivolto a pazienti che necessitano assistenza a bassa intensità clinica potenzialmente erogabili a domicilio. L'invito di Perbellini, però, è di continuare a seguire e rispettare le norme anti-contagio. «In veste di geriatra ha dichiarato il primario Al di là delle prospettive vaccinali per il contenimento delle infezioni Covid collegate e considerata la tempistica necessaria a un'efficace immunizzazione della popolazione, mi sentirei di rinnovare l'invito al ricorso alla mascherina protettiva, alla sanificazione delle mani e al mantenimento delle distanze di sicurezza». Piccole regole che possono fare la differenza: «Noi ci siamo e prosegue l'attività clinica a supporto della collettività, pur con le difficoltà del momento che richiedono costante adattamento all'evoluzione del quadro pandemico».

