In linea con l'andamento nazionale e regionale, anche nella provincia di Venezia c'è stata una frenata sul numero dei contagi. Tra le 17 di lunedì 23 marzo e le 17 di ieri - quando la Regione ha emesso l'ultimo bollettino di giornata firmato Azienda Zero - sono stati solo 33 i tamponi positivi al coronavirus ritornati dal laboratorio di Genomica dell'ospedale di Venezia. Negli ultimi giorni si erano registrate punte di 110 contagi in sole ventiquattr'ore con medie in grado di rimanere con costanza sopra i 50 contagi al giorno. Un segnale a cui guardare con speranza, sommando i soli 13 ricoveri in più di giornata e il saldo, rimasto a zero per la prima volta, degli aumenti dei ricoveri nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali della provincia. La prima linea degli operatori sanitari, intanto, continua la sua guerra al fronte. In 85 nella provincia di Venezia, tra medici, infermieri e oss, non stanno lavorando per colpa del coronavirus, in isolamento (perché positivi al tampone o perché, seppur negativi, sono entrati in contatto con pazienti Covid) o ricoverati per aver contratto il virus mentre stavano lavorando in corsia o nei reparti: 75 casi nell'Ulss Serenissima e 10 nell'Ulss 4.

Munaro a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA