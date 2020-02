IN LAGUNA

VENEZIA Salgono a dieci i casi di coronavirus a Venezia. Sono sei i contagiati dal Covid19 scoperti ieri e ben quattro sono operatori sanitari del San Giovanni e Paolo. Il bollettino del coronavirus ha visto lievitare i casi legati all'ospedale Venezia, dove erano stati individuati i primi due pazienti positivi domenica. Da allora sono in corso decine e decine di tamponi e così sono stati individuati i nuovi casi. Si tratta di due pazienti e di quattro sanitari del Civile, ma la situazione è in continua evoluzione. Di altri tamponi non si conosce ancora l'esito e il quadro potrebbe evolversi ulteriormente, mentre l'ospedale si sta adeguando alla situazione: svuotato il reparto di medicina, si cercano sostituti per non sguarnire il Suem, dove pure ci sono stati operatori contagiati.

L'EVOLUZIONE

Che dei sanitari potessero essere coinvolti, era nelle cose. I primi due pazienti, quelli scoperti domenica, erano due anziani di 88 e 86 anni che erano ricoverati da oltre una settimana al Civile, esattamente dal 14 febbraio. Tre giorni dopo era stato ricoverato anche il terzo anziano contagiato, l'83enne, la cui positività al coronavisus è stata poi accertata lunedì. Giorgi e giorni di vita in corsia, per i tre anziani, che possono aver contagiato altre persone. Martedì era stato scoperto il caso dell'infermiere di Cavallino Treporti, che era entrato in contatto con gli anziani ricoverati. Una catena a cui ora si aggiungono gli altri sei casi. Tra i quattro operatori, personale del Suem, più i due pazienti.

PAZIENTI TRASFERITI

Una situazione complessa da gestire per l'ospedale Civile che, non a caso, ha deciso ieri di svuotare alcuni piani del padiglione Jona, da dove tutto è partito. In particolare il reparto di medicina. Una misura presa per sanificare i locali, ma soprattutto per consentire al personale che è in attesa del risultato dei test di restare a casa. Finora la disposizione dell'Ulss è stata quella di lasciare la scelta al personale sottoposto a tampone se andare in quarantena fiduciaria a casa o restare in ospedale, a quel punto per lavorare ma con i dispositivi di protezione (mascherina, ecc.). Un meccanismo che aveva sollevato qualche preoccupazione in parte del personale, ma che è in linea con protocolli e direttive dell'Organizzazione mondiale della sanità, su cui anche i sindacati si sono detti d'accordo.

SFORZO COLLETTIVO

Ora però, con il moltiplicarsi del personale sanitario coinvolto negli accertamenti, il meccanismo rischia di mettere in crisi i servizi. Se tutti andassero a casa, non ci sarebbe personale a sufficienza per reggere la struttura ospedaliera e curare gli altri malati. Di qui anche la scelta di sospendere la chirurgia non d'urgenza, già da lunedì, e ora di chiudere la medicina. Va detto che il coronavirus ha ridotto anche il numero di persone che si recano in ospedale: gli accessi al pronto soccorso sono crollati. Una situazione in evoluzione, seguita passo, passo anche dai sindacati. «Stiamo tenendo un confronto quotidiano con l'Ulss - spiega Daniele Giordano, della Cgil Fp - perché serve un impegno collettivo di grande responsabilità per gestire questa emergenza e per sostenere il grande sforzo dei lavoratori».

Roberta Brunetti

