Bloccato in Italia senza un valido motivo e senza aver comunicato la sua presenza alle autorità sanitarie. Si tratta di un 33enne proveniente dall'Ucraina, domenica scorsa bloccato dagli agenti della Polizia locale mentre circolava in città alla guida della sua auto. Apparentemente una situazione normale, se non ci fosse però l'emergenza sanitaria in corso. Gli agenti hanno intercettato l'automobile proprio durante l'attività di controllo avviata per accertare il tipo di spostamenti che avvengono in città e soprattutto i motivi di chi proviene da fuori Comune. Avviati gli accertamenti, il 33enne non ha esibito documenti che comprovassero le motivazioni per il suo ingresso e presenza in Italia. Di fatto l'automobilista era partito dall'Ucraina senza comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità, circostanze per le quali oggi è consentito muoversi. Come se non bastasse non aveva nemmeno comunicato al Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 il suo arrivo a Jesolo o un indirizzo di domicilio, dal momento che in assenza di un tampone che comprovi la negatività al Covid-19, c'è l'obbligo per chi proviene dall'estero di sottoporsi a un periodo di quarantena di 14 giorni. Sulla base di tutti questi riscontri all'uomo è stata comminata la sanzione amministrativa di 400 euro come previsto dal Dpcm dello scorso 14 gennaio. Da registrare che i controlli della Polizia locale vengono effettuati con costanza ogni giorno. Oltre all'attività di vigilanza nei confronti dei locali che effettuano il servizio per asporto, in ogni turno vengono avviati controlli stradali in punti diversi della città. In particolare le pattuglie in servizio controllano una media di oltre cento automobilisti in transito nelle strade del litorale.

