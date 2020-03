IN ISOLAMENTO

Le sue due vite: da una parte Mira, dall'altra Pellestrina. I due mondi di Mario Veronese, ora, sono sotto controllo tra quarantena e tamponi. Ci scherzava su, a proposito del coronavirus, il 67enne ex autista di scuolabus, primo veneziano ad essere stato colpito dalla malattia ora chiamata Covid-19. Il 3 febbraio, con un suo post su facebook aveva fatto sorridere amici e parenti. «Se la fila è lunga diceva fate un colpo di tosse e dite: non so cosa mi sta succedendo da quando sono tornato dalla Cina». Non poteva sapere che quel colpo di tosse sarebbe capitato anche a lui e che avrebbe segnato l'inizio dei suoi ultimi giorni, che si sono conclusi domenica nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Una morte, a quanto pare, non dovuta solo all'infezione polmonare, bensì, a una più subdola emorragia cerebrale, derivante dal suo stato generale di salute. E a rileggere ora le cose che scriveva in quei giorni, sembra quasi che presagisse il momento della fine. Il 12 febbraio, il giorno precedente il suo primo accesso al pronto soccorso di Mirano, la foto di una schiera di loculi vuoti e la scritta «C'è posto per te, ultima puntata». Erano seguiti, il 17, un secondo accesso al pronto soccorso di Mirano, con successivo, il giorno 20, ricovero a Dolo, dove gli venne diagnosticato il Coronavirus e il trasferimento in rianimazione a Padova il 22. Il suo ultimo post, il 16 febbraio, era un autoironico «E' stata una settimana tranquilla», con la foto di un uomo con i capelli dritti: un modo per darsi e dare coraggio. Nei giorni precedenti, però, si erano susseguiti i ricordi del padre defunto; le battute sulla dieta alla quale, forse, concedeva qualche eccezione, la sua predilezione per gli animali domestici, cani e gatti, ai quali guardava con simpatia. Oggi, con i familiari chiusi in un affranto silenzio, di Mario Veronese resta solo questo, ma è quanto basta a far capire la preoccupazione che lo affliggeva e il desiderio di vivere ancora con la moglie Donatella («Cosa vuoi per San Valentino? Un anno ancora insieme a te») e i figli Manuel e Giorgia. La sua vicenda è legata anche ad un importante interrogativo: come è stato contagiato dal virus? I contatti, aveva assicurato la moglie, erano solo nella cerchia dei familiari e nessuno di loro, in base ai tamponi effettuati giorni fa, è risultato positivo. Ora si aspetta la fine dell'isolamento volontario, cui è sottoposta tutta la famiglia, per vedere se vi sia stato qualche contagio o meno. Una situazione che, anche se non fosse effettuata l'autopsia, pone in forse la data dei funerali. Non vi potranno partecipare amici e conoscenti, come da disposizioni anti epidemia, ma perché vi possano prendere parte almeno i familiari, a questo punto, occorre che termini del tutto la loro quarantena e ci vorrà ancora qualche giorno. Ai messaggi di cordoglio su facebook, gli unici che è possibile, in questo momento, far pervenire direttamente, si aggiungono le condoglianze dell'ex sindaco Alvise Maniero che osserva anche che l'apparentemente alto numero di positivi in Italia, rispetto al resto d'Europa, è legato anche a una scelta di trasparenza istituzionale: «se non cerchi, non trovi».

PELLESTRINA

Veronese, appunto, era originario di Pellestrina, nato in una famiglia di pescatori. Qui, c'era stato circa un mese fa a trovare i suoi fratelli: Pasquale, Luciano e la sorella Grazia risiedono ancora qui. Uno dei tre era stato a trovare Mario pochi giorni prima del ricovero per Coronavirus. Ecco spiegato il motivo per il quale, dopo il ricovero di Veronese, si era presentata d'urgenza un equipe del Suem, accompagnata dalle forze dell'ordine, che ha fatto eseguire a tutti i parenti più stretti, il tampone che ha dato esito per fortuna negativo. Così Pellestrina ha tirato un sospiro di sollievo. In isola, Mario Veronese, era molto stimato e benvoluto. Fino al matrimonio ha mantenuto la residenza in isola nel sestiere Vianelli. Per molti anni ha lavorato come operaio e muratore all'Ire di Venezia, altra istituzione in cui era molto conosciuto e apprezzato. «Era un gran lavoratore - racconta l'amico e collega Giannino Vianello - una persona sempre disponibile che aiutava tutti, che aveva il dono di una grande manualità e per questo motivo, anche dopo essere andato in pensione, aveva continuato a lavorare, senza chiedere un compenso, per dare una mano anche in isola ai suoi amici. La pesca era la sua passione, l'ambito che era sempre stato anche il lavoro dei suoi genitori Il legame con l'isola non si era mai interrotto, anche dopo essersi trasferito, tornava qui frequentemente e in particolare d'estate non mancava mai alle sagre paesane e in particolare alla festa della Madonna dell'Apparizione. Mario era una persona dal cuore d'oro, un grande lavoratore e ci sarà tutta Pellestrina al suo funerale».

Diego Degan

Lorenzo Mayer

