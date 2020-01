In gravissime condizioni per un'influenza. Un quarantenne mestrino sta lottando disperatamente tra la vita e la morte da dieci giorni, ricoverato in Rianimazione all'ospedale dell'Angelo, attaccato a una macchina. I medici hanno accertato un grave problema respiratorio e le sue condizioni sono ora critiche. «È un paziente giovane, senza problemi di salute, che non era vaccinato spiega il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 3 Luca Sbrogiò Di per sé l'influenza è una malattia non grave, purtroppo ci sono casi, come questo, dove le complicazioni sono particolarmente serie». I dati ufficiali a livello nazionale dicono che in meno di un caso (0,7) ogni centomila abitanti l'influenza può essere letale: calcolato sui 650 mila cittadini assisti dall'azienda sanitaria Serenissima, corrisponde a 4-5 casi, ai quali se ne somma un'altra potenziale ventina classificati come gravissimi. I dati sulla prevenzione, intanto, sembrano dare ragione ai vaccini: negli ospedali dell'Ulss4 da novembre gli accessi per stati influenzali al pronto soccorso sono stati lo 0.3% del totale. La prevenzione è iniziata con la distribuzione di 48 mila vaccini ai medici di famiglia ed ai servizi di somministrazione dell'Ulss4, 6mila in più rispetto all'anno scorso.

