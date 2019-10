IN GIUNTA PORDENONE Via libera della Giunta al progetto definitivo-esecutivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN GIUNTAPORDENONE Via libera della Giunta al progetto definitivo-esecutivo per le opere di completamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola IV Novembre, in via San Quirino. L'opera, del valore complessivo di 900mila euro, è finanziata per 800mila euro con un contributo regionale e per la restante parte con avanzo non vincolato.L'obiettivo è l'adeguamento sismico del fabbricato in muratura, che risale al 1954, mentre non necessita di interventi l'ampliamento che ospita la mensa, realizzato negli anni Duemila. La valutazione della...