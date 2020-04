FOSSALTA DI PIAVE Staffetta

podistica per beneficenza. Nel rispetto delle restrizioni sanitarie vigenti, l'Oll Scars, la sezione podistica dell'Asd Polisportiva Fossaltina, ha dato vita domenica scorsa ad una singolare iniziativa: una staffetta a squadre nella quale ognuno potesse cimentarsi di corsa o camminando, ma senza uscire di casa o dal proprio giardino, con l'obiettivo di raccogliere fondi per l'ospedale di San Donà.

In cinque giorni sono stati raggiunti oltre 80 iscritti, alcuni limitandosi ad aderire con una donazione, la maggior parte per partecipare direttamente. Sono state formate così cinque squadre di 15 atleti ciascuna che, per mezz'ora, hanno corso come potevano: chi nel giardino di casa, chi sul terrazzo, chi su tapis roulant, ed uno perfino in salotto attorno al divano. Dopo la mezz'ora prevista, ognuno doveva comunicare i chilometri percorsi fotografando il Gps, o il contatore del tapis roulant o il contapassi. La gara, con gli atleti collegati su piattaforma online tra loro per ogni turno, è durata intera mattinata di domenica e si è conclusa a mezzogiorno con l'aggiudicazione del plauso alla squadra vincitrice che, nonostante i limiti imposti in questi giorni, è riuscita comunque a percorrere ben 27,48 km. La manifestazione ha consentito di raccogliere mille euro con le iscrizioni, a cui si aggiungono altri 600 euro stanziati dal gruppo sportivo Oll Scars. I 1.600 euro saranno interamente devoluta all'ospedale di San Donà per l'acquisto di materiale sanitario.

Emanuela Furlan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA