MOBILITÀ

VENEZIA Perché, in un momento in cui c'è bisogno di soldi e a causa dell'emergenza coronavirus vengono tagliati i trasporti, ci sono tanti posti liberi in autorimessa comunale? A chiederlo è il presidente del Comitato del Comitato abbonati Giuseppe Vianello, che da anni sollecita un nuovo bando.

400 POSTI VUOTI

«Lo ho chiesto tante volte - spiega - ma non ho mai avuto risposta. Eppure sappiamo che ogni anno sono un centinaio i posti che si liberano, tra decessi e trasferimenti in terraferma o in altri Comuni. Che sappia io sono circa 400 i posti che potrebbero essere messi a bando e non capisco perché il Comune non ci pensi, visto anche il bisogno di soldi. Insomma - continua - si tratta di un incasso mensile aggiuntivo di 80mila euro, sul quale non si dovrebbe soprassedere. Ormai l'ultimo bando risale a quasi dieci anni fa e non farlo significa anche un'altra cosa. Che si perdono veneziani, perché avere la possibilità di un posto auto a piazzale Roma è essenziale per i residenti ma anche per le aziende. E sono tutti disposti a pagare».

LE NOVITÀ

L'assessore alla Mobilità, Renato Boraso dice di avere parecchi progetti che adesso dovrebbero trovare la strada giusta. Il primo è proprio quello del bando, che tra l'altro sarà effettuato secondo il nuovo regolamento approvato nel 2019 che prevede una procedura completamente telematica.

«Ho la delibera pronta - spiega Boraso - ma l'emergenza coronavirus ci ha portati tutti a spostarci su altre priorità e quella è rimasta indietro. La delibera è infatti fondamentale per poter poi pubblicare il bando o l'avviso pubblico. Sinceramente, spero che questa o la prossima settimana possiamo approvarla, in modo da poter fare questo benedetto bando nel giro di qualche mese».

GIÙ I PREZZI

Ma sul Comunale ci sono altri ragionamenti in corso, anche se meno avanti nella programmazione, ma ancora allo stadio di idea.

«Stiamo pensando di abbassare per questo periodo i prezzi giornalieri notevolmente - aggiunge Boraso - con un abbattimento tra il 30 e il 50 per cento per rendere più accessibile l'autorimessa per chi abbia necessità e urgenza e aumentando così la possibilità per chi arriva da fuori e deve lavorare a Venezia e non trova posto nei posteggi gratuiti».

PARGHEGGI GRATUITI

A questo proposito, sono in corso diverse operazioni per allargare la possibilità di parcheggiare per chi arriva dalla terraferma e deve lavorare a Venezia e teme che i mezzi pubblici siano pieni.

«Da una parte c'è l'area dei Pili che sarà concessa gratuitamente al Comune e Avm per ricavare un grande parcheggio collegabile con un bus navetta - spiega ancora l'assessore - dall'altra con Avm stiamo cercando l'accordo per la vasta area asfaltata di proprietà Interparking (dietro all'autorimessa del Tronchetto) che adesso è vuota per mancanza di turisti. In questo modo avremmo due grandi aree che renderebbero molto più facile arrivare a Venezia».

Dulcis in fundo, le biciclette.

«I lavori continuano e puntiamo a fine giugno di finire i 120 posti di biciclette in deposito custodito all'interno dell'autorimessa comunale, in modo da dare una possibilità a chi si sposta in bici. Inoltre - conclude Boraso - stiamo studiando come ricavare un altro deposito custodito nell'area del people mover al Tronchetto. In questo modo, la possibilità di lasciare la bicicletta raddoppia».

Michele Fullin

