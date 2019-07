In gara per aggiudicarsi fondi per 300 mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO Il Comune fa squadra con gli operatori per rilanciare il commercio in centro storico. Lunedì mattina il sindaco Edoardo Gaffeo ha aderito all'accordo di partenariato del Distretto del Commercio di Rovigo, partecipando a un bando regionale per il rilancio del centro per una somma di denaro che si aggira sui 300 mila euro, cifra che in ogni caso non è ancora confermata, visto che tutto dipenderà esclusivamente dal punteggio che la Regione darà al progetto presentato.PROGETTO URBANONella primavera dello scorso anno, la Regione...