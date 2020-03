VO'

Test anti Coronavirus: a Vo' arrivano i risultati del primo giro di tamponi, eseguiti dall'autorità sanitaria, mentre continua a ritmo serrato il secondo screening a scopo scientifico. Ieri l'Azienda Zero, l'ente regionale che organizza la sanità veneta, ha pubblicato gli esiti dello studio del cluster del paesino collinare, fondamentale sotto il profilo epidemiologico. È di Vo' infatti la prima vittima italiana di Coronavirus, il 77enne Adriano Trevisan, padre dell'ex sindaco Vanessa. Ed è sempre a Vo' che è scattata la quarantena, in vigore fino a oggi. I residenti contano le ore che li separano dalla tanto sospirata libertà. Tra il 22 febbraio e il 5 marzo sono stati sottoposti a tampone 2.778 residenti: per 70 di loro l'esito è risultato positivo, pari al 2,5% della popolazione, la cui età media è 47 anni. Il virus colpisce più i maschi delle femmine 2,9% contro l'1,9% - e più gli adulti rispetto a bambini, ragazzi e giovani. La positività più bassa si registra infatti nella fascia infantile (0-14 anni) con 2 positivi su 316 e giovanile (15-24) con un positivo su 244. La più colpita è invece la fascia tra i 45 e i 64 anni con 913 tamponi, pari al 32,9%. Segue la fascia 25-44 con 589 tamponi (21,2%), poi quella 65-74 con 353 (12,7%), poi appunto la fascia infantile, gli anziani tra i 75 e gli 84 con 283 positivi (10,2%), i giovani con l'8,8% di ragazzi positivi e in coda gli over 85, con 80 positivi, pari al 2,9% anche se non tutti gli ultraottantenni sono stati tamponizzati, soprattutto se disabili. Una volta controllate le persone che vivono con loro e appurato che erano negative al test, non valeva la pena far spostare chi ha notevoli difficoltà motorie. C'è invece chi il tampone lo ha ripetuto una o più volte: 32 residenti per un totale di 47 test. In particolare, 22 lo hanno ripetuto dopo il primo esito negativo, 10 dopo esito positivo. E non per tutti la situazione è rimasta invariata: in 6 sono diventati positivi, mentre in 4 sono guariti dal Covid-19. Complessivamente, quindi, i soggetti positivi (al primo o ai successivi tamponi) sono stati 70 su 2.778: il 2,5%. Di decessi, fortunatamente, se ne conta uno solo: quello di Adriano Trevisan, 77 anni, morto dopo essere stato ricoverato nel reparto di geriatria e quindi in rianimazione all'ospedale di Schiavonia. Altri 13 soggetti sono stati ricoverati nell'Azienda ospedaliera universitaria di Padova, di cui 3 in terapia intensiva e 10 a malattie infettive. Venerdì il numero di positivi era sceso da 89 a 84 e chi è in isolamento fiduciario farà due tamponi ravvicinati nel giro di 24 ore per vedere il decorso del Covid-19.

Mentre i residenti di Vo' stanno ricevendo l'esito cartaceo di questo primo giro di screening, i soldati in camice bianco (studenti della scuola di Medicina di Padova e infermieri della Croce Rossa) continuano il secondo giro di tamponi nelle scuole di via Mazzini, allestite come un laboratorio. Stavolta l'obiettivo è aiutare i ricercatori dell'Università di Padova a scoprire i segreti del virus. Nella speranza di prevenire il contagio e accelerare la scoperta di un vaccino. Tra venerdì e ieri i vadensi tamponizzati hanno raggiunto quota 1.900: il sindaco Giuliano Martini, che aveva aperto le danze l'altro giorno, ha esortato anche ieri i compaesani attraverso un videomessaggio. «È importante fare questo ultimo sforzo quindi prego tutti di presentarsi». In ballo, del resto, c'è la possibilità di contribuire a una mappatura del Covid-19 unica nel suo genere. Nessun'altra realtà, infatti, permette agli studiosi un confronto sullo stesso campione di popolazione a soli 10 giorni di distanza tra il primo e il secondo test. Per questo il Dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova diretto dal professor Andrea Crisanti ha chiesto di poterlo effettuare. La Regione ha garantito i finanziamenti e Vo' ha accettato un ulteriore sacrificio, orgogliosa di dare il proprio contributo alla ricerca.

