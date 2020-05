NEGLI OSPEDALI

BELLUNO Tutti con guanti e mascherina e il numero di prenotazione in mano. Ieri gli utenti che sono andati negli ospedali bellunesi si sono dimostrati tutti collaborativi, responsabili e preparati alla fase 2 della sanità che iniziava proprio lunedì 4 maggio. Nelle centinaia di accessi gestiti dal filtraggio che c'è ai varchi che portano alle strutture tutto è andato liscio. E nessuno aveva la febbre: le misurazioni con termoscanner, previste all'entrata degli ospedali per tutti gli utenti, hanno dato esito negativo. Le temperature erano al di sotto dei 37 gradi e mezzo, febbre che comporta il divieto di entrata. «L'emergenza non è ancora finita», ha detto ieri in una diretta Facebook il direttore generale della Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldgono, che ha chiesto pazienza e collaborazione da parte degli utenti degli ospedali. La fase 2 della sanità inizia con 12mila visite saltate in questi due mesi da riorganizzare. «È in corso un'imponente attività di riprogrammazione - ha spiegato Rasi Caldogno -. Abbiate pazienza, comprensione e rispetto per questa grossa attività di messa a regime di una macchina complessa come sono i nostri ospedali».

Nemmeno i papà possono accompagnare le mamme alle visite ostetriche: anche nella fase 2 vige ancora il divieto di entrare con accompagnatori nelle strutture ospedaliere. «Gli accessi - ha sottolineato ieri il direttore Rasi Caldogno, nella sua diretta Facebbook - sono possibili tramite gli ingressi principali dell'ospedale presidiati da personale incaricato, che verificherà la reale necessità di accedere alle strutture, le condizioni di salute come la temperatura corporea e potranno essere richieste anche informazioni sullo stato di salute dell'utente. Naturalmente è richiesta idonea copertura di naso e bocca e quindi l'utilizzo di mascherina e guanti e si può entrare non prima di 15 minuti rispetto all'orario previsto per l'appuntamento. L'accesso non è consentito a accompagnatori, ad eccezione dei minori, disabili, utenti fragili non autosufficienti. Agli ingressi hanno le liste nominative per ricoveri o appuntamenti. Tutte queste sono disposizioni per evitare assembramenti». Gli unici reparti dove si può entrare senza prenotazione sono il pronto soccorso, ovviamente, e, per ora anche nei punti prelievo. «Fino a nuove disposizioni, che potranno essere adottate nei prossimi giorni- ha detto Rasi Caldogno - è consentito l'accesso senza appuntamento ai punti prelievo, ma anche questo è un tema che potrà essere rivisto. È necessaria invece la prenotazione anche per elettrocardiogrammi a Feltre, come già avviene a Belluno».

«Abbiamo ricevuto - ha proseguito - una serie di quesiti, ad esempio se sono ammesse le visite alle persone ricoverate. Questo è possibile per un visitatore una volta al giorno per paziente, naturalmente non nei reparti non Covid e negli orari di visita. Ci è stato chiesto cosa di deve fare se è stata sospesa una visita già programmata: il cup e o i reparti chiameranno gli utenti per una nuova data».

«Si riparte con gradualità, con grande prudenza - ha concluso Rasi Caldogno - perché va garantita al massimo la sicurezza di tutti gli utenti, dei pazienti e del personale che opera all'interno delle nostre strutture. Ricordo che in questi giorni abbiamo adottato delle prime indicazioni, che sono costantemente in divenire. Stiamo anche predisponendo una lista di domande più frequenti per rispondere in maniera univoca a questi vostri quesiti rispetto alla funzionalità delle nostre strutture».

