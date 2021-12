Entra nel vivo la campagna vaccinale dedicata ai bambini da 5 a 11 anni. Ieri le iniezioni alla fiera di Martignacco (Ud), oggi tocca alla Cittadella della salute di Pordenone. «Siamo arrivati a superare quota tremila prenotazioni e oggi (ieri, ndr) in questa prima giornata nel territorio di Asucf vacciniamo circa 230 bambini - ha spiegato il vicepresidente regionale Riccardi -. Notiamo un po' di prudenza, ma era un fenomeno prevedibile. Credo sia bene che i genitori e le famiglie ragionino, riflettano, si consultino con i pediatri di fiducia e facciano una scelta consapevole. Mi rendo conto che non è facile, ma si tratta di una questione che deve essere affrontata soprattutto in quei nuclei familiari in cui i genitori hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione e rischiano quindi più di altri nel contatto con i bambini. Le prossime giornate dedicate alla vaccinazione in età pediatrica organizzate da Asufc saranno il 27 dicembre all'Ente Fiera e a Gemona e il 28 a Palmanova. Per queste giornate le prenotazioni sono già tutte esaurite, mentre le prime giornate utili con posti disponibili sono ad oggi quelle di domenica 2 gennaio a Ente Fiera, lunedì 3 a Gemona e 11 gennaio a Palmanova. La popolazione scolastica è da settimane la fascia che presenta maggiore diffusione dei contagi. «Non preoccupano gli esiti clinici - ha concluso Riccardi - ma gli effetti sulla didattica in presenza».

