In ferie sulle nevi di Rocca ma era ricercato: arrestato

Era arrivato in vacanza sulle nostre montagne: è finito in cella a Baldenich. Durerà un po' di più la settimana bianca programmata da un 49enne romeno, M.A., che era in un hotel a Malga Ciapela con tutta la famiglia. Era arrivato dalla Romania qualche giorno fa, ma appena è stato registrato è scattata l'allerta alloggiati perché era ricercato da più di 10 anni dalla polizia italiana. Ieri mattina gli uomini della squadra Mobile della Questura di Belluno, diretti dal capo Jacopo Ballarin, sono andati nell'hotel di Malga Ciapela, in comune di Rocca Pietore, e lo hanno arrestato. Il romeno deve scontare 4 mesi di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Il sistema Alert Alloggiati è il software di ultima generazione che permette alle Questure di ricevere un allarme ogni volta che un ricercato, segnalato in banca dati di polizia, effettua una registrazione in una struttura alberghiera. Il sistema ha funzionato alla perfezione anche in questi giorni, quando si è elevato al massimo il livello di attenzione, vista la grande affluenza di turisti. La luce rossa dell'Allert si è accesa sul nominativo del romeno: era stato fermato nel 2005 mentre transitava in provincia di Venezia ed era ricercato da tempo.

Quando finì nei guai era alla guida del furgone su cui viaggiavano dei musicisti: nessuno di questi poteva trovarsi sul territorio Italiano, erano tutti clandestini. A quel punto scattò il procedimento penale per M.A. di cui il 49enne probabilmente si era dimenticato. Ma, come si dice, la giustizia è lenta ma inesorabile. Il processo è arrivato a sentenza definitiva: 4 mesi di reclusione per quel cittadino romeno che si era però irreperibile. Ha fatto l'errore di scegliere l'Italia come meta del suo viaggio: sulle Dolomiti non è riuscito nemmeno a fare una discesa che si è trovato i poliziotti alle calcagna. Ora moglie e figli dovranno rientrare a casa da soli: lui dovrà restare qualche mese in carcere a Belluno.

