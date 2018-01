In emergenza stop agli Euro 3 diesel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I BLOCCHIPADOVA Dopo la tregua natalizia, lunedì prossimo tornano gli stop alle auto non catalizzate. Quest'anno più l'aria diventa inquinata, più si allarga lo spettro dei divieti. Per far questo, si è deciso di adottare il sistema dei semafori. Nel caso in cui la situazione dell'aria non desti particolari allarme, scatta il semaforo verde e quindi vengono adottate le limitazioni in vigore gli anni scorsi. Nel caso in cui gli sforamenti dovessero superare i 4 giorni, verrà diffusa una nota informativa a tutta la cittadinanza. Se, invece,...