LA SITUAZIONE

VENEZIA Numeri nettamente migliori, rispetto a due mesi fa. Ma che confermano come il virus stia ancora girando. E quanto sia importante rispettare la quarantena, il distanziamento sociale, l'uso della mascherina, l'igiene delle mani... La raccomandazione arriva dall'Ulss 3, sulla scorta di un confronto tra la situazione dei casi Covid al 18 maggio scorso e quella di ieri, 27 luglio, sempre nel territorio dell'azienda sanitaria Serenissima che oltre a Venezia e Mestre, arriva fino a Chioggia, Dolo e Mirano.

DATI A CONFRONTO

Ebbene, il miglioramento è evidente: se poco più di due mesi fa i soggetti attualmente positivi erano 221, oggi sono 37, con un differenza di meno 184. Oltretutto in questi due mesi sono aumentati, e di molto, il numero di tamponi totali eseguiti. Erano 58.425 al 18 maggio. Ora sono diventati 122.699, più 64.274. Ci sono stati 32 deceduti in più ( il totale è passato da 223 a 225), ma anche 217 guariti in più (da 1.443 a 1.660). I pazienti ricoverati il 18 maggio erano ancora 64, di cui 5 in terapia intensiva, ieri erano 2, entrambi in area non critica. I dimessi sono saliti da 339 a 422, più 83. Quanto ai soggetti in isolamento, due mesi fa erano 417, ieri erano 190, che non sono comunque pochi.

Ed ecco, le raccomandazione, a fronte di un virus che va tenuto sotto controllo.

LE RACCOMANDAZIONI

Proprio commentando questi numeri, ieri il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, ha ribadito concetti che va ripetendo da settimane. Ha assicurato che «la situazione è sotto controllo, ma il virus sta ancora circolando. Stiamo aggredendo i focolai nell'immediato. In questa fase risulta fondamentale che le persone sottoposte a quarantena e isolamento rispettino le indicazioni date dal Servizio di igiene e sanità pubblica». Tema salito alla ribalta di queste settimane di cronaca, così come quello dei ritrovi, soprattutto giovanili. «Il periodo estivo invita ad aumentare le situazioni di incontro, prossimità e convivialità - osserva Dal Ben -, ma come abbiamo sempre chiesto, e continuiamo a chiedere, ai cittadini di rispettare le regole, a chi è sottoposto a un momento di monitoraggio si domanda il ferreo rispetto delle indicazioni. I cittadini devono quindi continuare a tirare fuori tutto il loro senso civico. In questa fase di convivenza con il virus continua ad essere essenziale per tutti l'evitare gli assembramenti, l'utilizzo della mascherina, il rispetto del distanziamento sociale, l'igiene delle mani e ogni altro comportamento di buon senso che aiuti ad evitare il proliferare di altri contagi».

