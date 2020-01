IL REPORT

BELLUNO Sono state 766 le imprese nate in provincia di Belluno nel 2019. Ma 106 in più sono state quelle che hanno chiuso i battenti: 872 in totale. Un calo pari allo 0,6 per cento. Se i timori Brexit abbiano avuto un impatto così istantaneo per ora è impossibile stabilirlo.

COSÌ A NORDEST

Il dato di Belluno è il peggiore del Veneto. A Nordest le cose sono andate peggio solo a Gorizia (dove il saldo è negativo di quasi duecento imprese) e a Udine. A Rovigo il calo è stato solo dello 0,52 per cento, a Vicenza il saldo è negativo dello 0,1 come a Treviso. A Verona e a Padova c'è stata invece una crescita (rispettivamente di 150 e 385 imprese). Ma guardando ai vicini di casa si scopre che a Trento a fronte di 2810 chiusure ci sono state 2814 nuove aperture. Un saldo positivo di quattro unità, con un mercato decisamente dinamico. E Bolzano mette a segno la migliore performance del Paese. Se 2785 attività hanno chiuso i battenti 3785 li hanno aperti. Un saldo positivo di mille imprese in più rispetto al 2018. Numeri che confermano come oltre il San Pellegrino e oltre Cimabanche la situazione sia radicalmente diversa.

L'ARTIGIANATO

Analizzando le sole chiusure e aperture delle imprese artigiane si scopre che il calo è stato di 52 unità, pari all'1,58 per cento. Insomma una su due, tra le imprese perse, appartiene al settore dell'artigianato. L'analisi di Unioncamere colloca Bolzano al secondo posto su scala nazionale delle mille nuove imprese 238 appartengono al settore dell'artigianato. Una fotografia che diventa imprescindibile per i ragionamenti che oggi finiranno sul tavolo del ministro Francesco Boccia nel corso degli Stati generali della Montagna.

IL QUADRO

In provincia di Belluno erano 15mila 390 le imprese registrate a fine 2018. A livello provinciale, quanto a longevità delle imprese, Belluno batte tutte le altre province della regione con 15,2 anni di durata media delle imprese. Una medaglia dalle due facce. Il dato più allarmante arriva tuttavia sul fronte della sostenibilità ambientale. Per quanto riguarda le imprese green una provincia montana come Belluno ha sicuramente ampi margini di miglioramento. A.Z.

