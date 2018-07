In discoteca e in ospedale Quarto allarme in un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Si trovano in farmacia, nelle tabaccherie, persino in qualche banchetto di ambulanti. È estremamente facile, quindi, reperire delle bombolette di spray urticante. Uno strumento utile per l'autodifesa che, però, in mani sbagliate rischia di causare vere e proprie situazioni di allarme. Quello del centro commerciale di Portogruaro, infatti, non è un episodio isolato. Nell'ultimo anno, infatti, almeno tre casi in provincia di Venezia hanno visto l'intervento di forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per evacuazioni di luoghi...