BELLUNO Da domani, quando sarà possibile ricominciare ad entrare in chiesa per seguire le celebrazioni con il popolo (questa l'espressione usata dalle disposizioni nazionali), all'ingresso della basilica cattedrale del capoluogo i fedeli troveranno un cartello con scritto disporsi dove sono le strisce gialle. A Cavarzano i parrocchiani sono attesi da due frecce rosse che regoleranno ingresso ed uscita; altrettanto accadrà a Sargnano. Ma queste sono solo alcune delle limitazioni con cui, salvo novità, chi frequenta la chiesa dovrà misurarsi almeno fino al 31 luglio, tanto dura la cosiddetta Fase 2.

Ecco come, nel corso di una breve ricognizione, apparivano alcune chiese di Belluno nella mattinata di ieri. Fra quelle cittadine, quella di Baldenich, cioè la chiesa parrocchiale del don Bosco, ancora non aveva previsto niente: né avvisi né percorso obbligati. Ma in realtà scade domani il tempo per ottemperare alle indicazioni contenute nel protocollo firmato fra la Conferenza episcopale italiana ed il Governo e poi declinate a livello territoriale dal vescovo mons. Renato Marangoni. E nelle disposizioni emanate dalla diocesi si legge chiaramente: È responsabilità del legale rappresentante (parroco o rettore) che le indicazioni vengano rispettate. Il parroco del Duomo, invece, oltre al cartello all'ingresso, ha previsto che i fedeli possano sedersi solo ogni due banchi; e lì dove è prevista la seduta, essa è limitata alle estremità di ciascun banco. Insomma: tutto avverrà in piena sicurezza. Molto più dettagliato quanto è stato fatto sia nella chiesa di Cavarzano sia in quella di Sargnano. Nella prima, cioè nella chiesa della Madonna della Strada, oltre alle frecce che regolano ingresso ed uscite da due porte affiancate, ma separate, il parroco ha fatto togliere tutti i banchi della parte sinistra; al loro posto ora vi sono delle sedie; queste ultime, tuttavia, non potranno essere spostate, perché a terra sono stati sistemati dei pezzi di nastro adesivo che le separano almeno di un metro e mezzo l'una dall'altra, così come da disposizione, per garantire la sicurezza sanitaria dei fedeli. Nella parte centrale e destra della chiesa i fedeli potranno sedersi in alcune zone ogni due banchi, in altre anche ogni banco, ma comunque, vista la lunghezza di ciascuno, la distanza di sicurezza è sempre garantita. E per evitare che, magari inavvertitamente, siano occupati posti vietati o si passi troppo vicino ad altre persone, altre strisce chiudono l'accesso ai banchi lì dove non è consentito. La stessa attenzione è stata posta anche nella più piccola chiesa di di Sant'Aronne, a Sargnano: due porte diverse per accesso ed uscita dall'edificio sacro: la prima sulla facciata principale, la seconda sulla parete laterale di destra; banchi inaccessibili transennati con del nastro giallo, sedute indicate con altro nastro adesivo.

Fra le indicazioni emanate dal vescovo mons. Marangoni, anche quella di affiggere all'esterno delle chiese un un cartello con l'indicazione della capienza massima di ciascun edificio sacro, per evitare equivoci. Si leggeva infatti dieci giorni or sono in un comunicato della diocesi: Forse sarà brutto sentirsi dire che non c'è più posto: ma sarà un atto di responsabilità prenderne atto. Ma sino ad ieri questa prescrizione, cioè l'indicazione della capienza massima, non compariva in nessuna delle chiese citate. A regolare l'accesso e l'uscita, i fedeli troveranno degli incaricati perché anche sulle porte venga evitato l'affollamento.

Oggi dunque si chiude la fase delle messe in streaming. Ma si apre quella distanziamento sociale in chiesa, della Comunione data con i guanti e delle acque santiere vuote. Ultima messa in streaming anche per il vescovo che, come dall'inizio della Quaresima, celebrerà a porte chiuse ma a vantaggio di telecamera: appuntamento alle re 10 su Telebelluno e sul profilo facebook del settimanale diocesano L'Amico del Popolo.

Giovanni Santin

