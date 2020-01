In diecimila a Lignano per i fuochi e la festa che compie vent'anni

LA FESTA

UDINE Puntuale come un orologio svizzero, a Lignano alle 22.30 la Band di Radio Company, cui era stata affidata l'organizzazione della serata di fine anno, ha cominciato a scatenarsi con un vasto repertorio e subito la piazza affollata di persone ha completamente cambiato volto. «Quest'anno la festa in piazza per l'attesa del nuovo anno ha raggiunto il ventesimo anno di vita dice l'assessore comunale al turismo del comune lignanese Massimo Brini e tutti gli anni cerchiamo di migliorarla. Anche quest'anno sono state predisposte molte altre iniziative di contorno. Come sempre, clou delle manifestazioni è stato il centro di Sabbiadoro, chiuso da alcune settimane al traffico automobilistico. Oggi (ieri per chi legge ndr), ha cominciato ad animarsi già nelle prime ore pomeridiane con alcuni spettacoli per bambini. Affollata pure la pista di pattinaggio. Da un sommario calcolo conclude l'assessore possiamo dire che erano presenti per questa serata oltre 10mila persone».

LA SERATA

Verso le 23.30 la piazza era strapiena di giovani e meno giovani e quando è scoccata la mezzanotte moltissimi del presenti si potevano vedere con bottiglie di Prosecco in mano e i bicchieri di plastica pronti per il brindisi benaugurale. Una festa molto composta con tanta allegria, anche se non sono mancati dei giovanissimi che hanno gettato a terra dei piccoli petardi per far paura alle ragazzine. Però alcuni piccoli petardi con scoppio a sorpresa hanno fatto paura a qualche persona anziana. È inutile sottolineare che i bar della zona hanno avuto il tutto esaurito così dicasi i pochi ristoranti aperti, che hanno registrato il gran pienone per il tradizionale cenone. Verso l'una la folla si è spostata sul Lungomare per assistere al grandioso e sempre più spettacolare spettacolo pirotecnico della durata di oltre mezz'ora. Ieri mattina presto sono iniziate le grandi pulizie da parte degli operai del Comune e, vista la splendida giornata di sole che ci ha regalato il primo giorno del 2020, sono ripresi nelle prime ore del pomeriggio altri festeggiamenti. Alle 14.30 il grande concerto Gospel in piazza e altre iniziative di contorno. Intanto oggi, secondo giorno dell'anno, il gruppo alpini comincerà i lavori per allestire il cumulo di ramaglie e bancali in legno, per il grande falò di domenica 5 gennaio. In quell'occasione il gruppo alpini offrirà gratuitamente a tutti brulé caldo e pinza, il tradizionale dolce friulano a volontà.

IL PRESEPE

Anche il presepe di sabbia sulla spiaggia sta riscuotendo grande successo. Proprio in questi giorni si poteva vedere davanti all'ingresso una lunga fila di visitatori che attendeva di poter entrare e sembra che quest'anno stia battendo ogni precedente record di curiosi ed appassionati. Infatti fino a ieri sera sono stati 42mila le persone entrate per ammirare il capolavoro fatto di sabbia, acqua e ingegno umano. Anche i piccoli stand a forma di casette in legno lungo via Tolmezzo e viale Gorizia, oltre a dare un servizio agli ospiti, hanno fatto da cornice a tutto l'insieme dei festeggiamenti, da Natale fino all'Epifania. Purtroppo verso le 5 del mattino due casette, per cause in corso di accertamento, sono andate distrutte dal fuoco.

Enea Fabris

