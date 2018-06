In crescita gli occupati: 1300 nuovi posti di lavoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SEGNALI POSITIVIBELLUNO La macchina si rimette in moto: il mercato del lavoro torna a rombare. Nonostante tutto. In tema di crisi economica, è sempre meglio non vendere la pelle dell'orso. Però i dati occupazionali dell'avvio d'anno consentono un timido ottimismo. Tra gennaio e marzo 2018 in Veneto si sono guadagnati oltre 53mila posti di lavoro dipendente: un valore che non solo è più alto di quello dello scorso anno, ma che rappresenta, in relazione ai primi tre mesi dell'anno, il miglior risultato occupazionale registrato in regione dal...