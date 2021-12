IN CORSIA

BELLUNO In arrivo la stretta sui sanitari no-vax. Il decreto legge 172 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre scorso, conferirà più autonomia agli Ordini che potranno sospendere direttamente gli iscritti non vaccinati ma rimangono da sciogliere molti dubbi. «Stiamo aspettando le nuove indicazioni perché è cambiata la norma chiarisce la direttrice generale dell'Ulss Dolomiti Maria Grazia Carraro Attendiamo alcuni chiarimenti in merito alle modalità operative. Devo dire che tutti quelli che sono stati segnalati a me o al datore di lavoro, che risultano non a norma con l'obbligo vaccinale, sono stati sospesi. Adesso interverranno gli Ordini, mentre per una piccola quota continuerà ad occuparsene l'azienda». Nonostante le diffide arrivate al presidente dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Belluno Stefano Capelli, sono stati sospesi 5 medici. Erano di più, ma due iscritti - un medico e un odontoiatra hanno cambiato idea e si sono vaccinati. Con il nuovo decreto, l'attività di accertamento che era riservata a una squadra ad hoc del Dipartimento di Prevenzione, si trasferisce in parte nelle mani degli Ordini professionali.

«IN ATTESA DEI NOMI»

«Siamo in attesa delle comunicazioni dei nominativi da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici spiega Capelli a seguire attiveremo i percorsi previsti. Il test della nostra Federazione sulla piattaforma nazionale dove si effettuerà l'incrocio dei dati su iscritti e vaccinati, guariti ed esonerati, è andato a buon fine. Al termine della prossima settimana noi Ordini Provinciali dovremmo ricevere gli elenchi». Ma cosa cambierà in concreto? Intanto, l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario viene esteso anche alla dose di richiamo. La vaccinazione rimane «requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati». A meno che non ci siano condizioni cliniche avverse e anche in questo caso sarà necessario produrre la certificazione specifica. Tramite la piattaforma nazionale digital green certificate gli Ordini potranno scoprire chi, tra gli iscritti, non è ancora coperto dal vaccino anti-covid. A quel punto partiranno le lettere. Il sanitario non vaccinato sarà invitato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione che prova l'avvenuta vaccinazione o i motivi per i quali non l'ha eseguita (o, ancora, la prenotazione del vaccino che dovrà essere eseguito entro 20 giorni). Scaduti i termini, l'Ordine professionale ne darà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che ha un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. Questo atto, che ha natura dichiarativa (non disciplinare), determina l'immediata sospensione del sanitario. La procedura non sembra complicata.

LE INCOGNITE APERTE

Eppure rimangono molti nodi al pettine. Ad esempio: come comportarsi con le persone non vaccinate che sono già state sospese? Devono scontare gli ultimi giorni o essere sottoposti per primi al nuovo accertamento? Un altro problema riguarda la comunicazione al datore di lavoro (nel caso sopra citato) che gli Ordini non conoscono e che quindi non possono contattare, salvo richiesta al sanitario non vaccinato. «Ad oggi non si può procedere sottolinea il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche Luigi Pais dei Mori Intanto mancano dei chiarimenti da parte del Ministero, chiesti da tutte le Federazioni degli Ordini Sanitari, e poi non c'è l'operatività sulla piattaforma ministeriale citata nella norma».

DP

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA