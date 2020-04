IN CONTROTENDENZA

TREVISO Riapertura in vista per le case di riposo di Treviso. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio le residenze dell'Israa torneranno ad aprire le porte ai figli e ai familiari degli anziani blindati all'interno da ormai due mesi a causa dell'emergenza coronavirus. L'istituto sta mettendo a punto un nuovo sistema di gestione delle visite: i familiari dovranno prenotarsi fissando un appuntamento, sottoporsi alla misurazione delle febbre a ogni ingresso, mantenere le distanze anti-contagio e usare tassativamente tutti i dispositivi di protezione, a partire dalle mascherine e dal gel igienizzante.

IL PIANO

L'era dopo il picco dell'emergenza sanitaria, sperando che non ci siano colpi di coda, al momento non previsti, sarà inevitabilmente più complicata di prima. Ma finalmente le famiglie potranno ritrovarsi di persona. «Stiamo studiando i dettagli della strategia per la riapertura conferma Giorgio Pavan, direttore dell'Israa i familiari saranno avvisati per tempo, con largo anticipo, in modo da non creare nessuna corsa verso le residenze. Non ci sarà un liberi tutti, questo va detto in modo chiaro. Le visite torneranno a essere possibili seguendo delle indicazioni precise, in linea con le disposizioni regionali».

I TAMPONI

L'Israa, la più grande Ipab del Veneto, fino a questo momento non ha avuto alcun focolaio di Covid-19. I test eseguiti dall'Usl hanno evidenziato che su 800 anziani, divisi in quattro strutture, solo una 90enne dello Zalivani è risultata contagiata dal coronavirus. Ora è in isolamento. Ad oggi senza sintomi. Discorso simile per i 770 operatori: sono risultati tutti negativi tranne uno, che però è a casa da mesi in via precauzionale perché sposato con un infermiere che opera in Terapia intensiva. L'altro aspetto riguarda l'ingresso di nuovi anziani. L'idea è di tenerli inizialmente isolati dagli altri, per un periodo di almeno due settimane.

RIORGANIZZAZIONE

«C'è la necessità di riorganizzare alcuni spazi dove possano restare isolati ma allo stesso tempo vivere dignitosamente sottolinea Pavan i nuovi inserimenti dovranno avvenire in totale sicurezza, senza che l'isolamento precauzionale venga in qualche modo vissuto come un problema». Gli anziani che da due mesi vivono blindati non vedono l'ora di poter avere nuovamente accanto i propri figli e i propri parenti. In queste settimane, comunque, hanno potuto comunicare con loro attraverso le video-chiamate.

OPERAZIONE TRASPARENZA

L'Israa ha inoltre avviato un'operazione trasparenza condividendo sui social sia gli interventi dei coordinatori delle strutture che le sensazioni degli stessi anziani. «Sto vivendo bene questa emergenza. Non possiamo andare fuori, ma qui stiamo bene racconta Giuliana, residente nella casa albergo di borgo Mazzini arriva tutto ciò di cui abbiamo bisogno». «Viviamo male questo periodo solo perché non possiamo andare fuori a fare la passeggiata aggiunge Evelina ma abbiamo tanta compagnia, al pomeriggio giochiamo a carte e chiacchieriamo. Se fossi a casa da sola sarebbe una cosa da impazzire. In compagnia i giorni passano più sereni e tranquilli».

ESERCIZI ANTI STRESS

Nel frattempo si guarda anche alla salute degli operatori, in questo momento più che mai sotto pressione. L'Israa li ha coinvolti in un programma di esercizi di rilassamento fisico e mentale per diminuire lo stress legato al lavoro, tra fatica, difficoltà e timori. L'attività si tiene direttamente nei giardini delle residenze. Anche in questo modo si riconquistano pezzettini di normalità. (m.fav)

