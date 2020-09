IN CONSIGLIO

ROVIGO Con 890 preferenze, ha lasciato alle sue spalle l'avvocato Monica Giordani, già vicesindaco di Rovigo con Bruno Piva, ed ex commissario della Lega di Rovigo, che per le ultime amministrative del capoluogo era stato uno dei nomi forti che erano circolati in area leghista come possibile candidato sindaco. A rappresentare il Polesine in consiglio regionale sarà quindi Simona Bisaglia, assessore a Trecenta dal 2012, nata a Badia, 46 anni, mamma di due figli, impiegata in Banca Intesa, con ha trascorso un periodo della propria vita in Trentino Alto Adige. È qui, spiega, che è nata la sua folgorazione per l'autonomia. Ed è lei il volto nuovo, la sorpresa targata Lista Zaia.

IL TANDEM

I due seggi della provincia di Rovigo, infatti, questa volta sono andati entrambi alla maggioranza, mai così straripante. Uno all'ex assessore Cristiano Corazzari, che cinque anni fa aveva corso nella Lista Zaia e, pur primo per preferenze, 1.231, era rimasto fuori dal consiglio per il gioco del riparto sulla base dei resti più alti, salvo poi rientrare dal portone di Palazzo Balbi, in Giunta: a questo giro, nella lista della Lega, Corazzari ha quintuplicatole preferenze. Ma anche la Lista Zaia, con 30mila e un voto pari al 31,5%, primo partito in assoluto, a 3 punti percentuali dalla Lega, con 4.211 voti di vantaggio. Ieri la neo consigliera regionale è andata a lavorare in banca, come ogni giorno, come se nulla fosse successo.

«La certezza del risultato l'ho avuta solo a mattinata inoltrata spiega è stata una lunga notte e fino all'ultimo, perché mancavano i risultati di alcuni seggi di Rovigo dove l'altra candidata era molto forte e il mio vantaggio era molto contenuto. Ora sono ovviamente molto felice, una bella sorpresa che mi porterà tante responsabilità e tanto impegno, oneri e onori. Però, ancora, fino alla proclamazione non vorrei fare tanti proclami».

Quanto accaduto cinque anni fa, al leghista Stefano Falconi, la cui prima proclamazione fu stralciata dopo un riconteggio dei voti invita alla prudenza. «Anche per quanto riguarda i primi obiettivi che mi prefiggo da consigliere regionale aggiunge Bisaglia non voglio sbilanciarmi, perché credo che da neoeletta dovrò prima imparare a comprendere a fondo il funzionamento di questa importante istituzione e capire cosa si prospetta. Non sono digiuna dal punto di vista amministrativo, sono al secondo mandato da assessore a Trecenta, ma è ovvio che è tutto diverso. Le cose da fare e che mi sono prefissa sono stante, a cominciare dal turismo perché ho lavorato tanti anni in questo settore, prima di entrare in banca. E vivere per un periodo fuori di qui mi ha fatto apprezzare ancora di più il mio Polesine e capire quali sono le mancanze, a fronte di un territorio vasto vario e con tante potenzialità».

ONERI E ONORI

Proprio il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia era a sua volta candidato, nella lista di Forza Italia. Ha raccolto 612 preferenze. «Non ci siamo ancora sentiti ammette la consigliera - e non abbiamo ancora avuto modo di vederci. Sono stata tutto il giorno a lavoro. Anche se ho grande rispetto per il mio sindaco ci siamo ritrovati a farci la guerra in queste elezioni. E lui, da ex militare, è molto competitivo. Ma è un grande sindaco». Forza Italia ha avuto un risultato un po' al di sotto delle aspettative, mentre la Lista Zaia sembra essere andata, anche in Polesine oltre le più rosee previsioni, andando oltre il doppio dei voti di cinque anni fa. Ma Bisaglia ammette: «Mi aspettavo questo risultato, parlando con la gente si percepiva. Anche come volontari di Protezione civile ho trovato in tutti un grande rispetto per il Governatore. E nel difficile periodo di lockdown è stato un punto fermo, ha trasmesso il senso di non abbandono, di comunità». Una domanda, sul cognome, che in politica, soprattutto in Polesine, significa molto, è d'obbligo: «No, non sono parente di Toni Bisaglia, me lo chiedono tutti da sempre spiega divertita è un cognome importante e mi fa piacere che tutti lo ricordino con positività. Ma non c'è nessuna parentela».

Francesco Campi

