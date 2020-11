IN COMUNE

VENEZIA Mezzo milione sono molti soldi, ma in una struttura di vendita come quella di Actv questo può rappresentare - come sembra sia accaduto - una quota di incassi smarrita lungo la strada. Il giro d'affari dei concessionari della vendita biglietti e abbonamenti ammonta in una stagione normale (e quindi non segnata da disastri accoppiati come la disastrosa acqua alta di un anno fa e due ondate di covid) a qualcosa che oscilla tra i 40 e i 50 milioni in un anno.

Con singoli concessionari che vendono anche più di due milioni (o più di tre, nel caso del protagonista dell'ammanco). Ecco quindi che basta che qualcosa sfugga al meccanismo per qualche giorno per accumulare un ammanco di un certo peso come quello scoperto in azienda.

La vicenda è diventata di dominio pubblico ieri con una pagina sul Gazzettino, ma era stata scoperta tempo prima nel corso dei controlli compiuti dal gruppo Avm sulla gestione. Ed era nota anche all'amministrazione comunale, che una volta trovata la falla, si è affrettata a cambiare le procedure.

«In questo caso - commenta brevemente l'assessore alle Società partecipate, Michele Zuin - l'azienda e il Comune sono parte lesa. Chiaro che si prendono i provvedimenti. Ora, è stata individuata una responsabilità in capo a una persona che sarà accertata da un giudice. Non posso dire se sia stato fatto per dolo o per errore, di questo se ne occuperà il palazzo di giustizia. Noi come Comune siamo parte lesa e a fianco dell'azienda per migliorare le procedure, che sono immediatamente cambiate quando ci si è accorti che cosa era accaduto. Essersene accorti - conclude - è anche significativo di un processo di controllo che funziona, altrimenti magari non si sarebbe mai saputo nulla».

Il Comune ormai da anni ha imposto un controllo molto rigido sulle società partecipate. Controllo che prima si limitava a quello esercitato da un azionista, mentre dopo l'introduzione del bilancio consolidato e del concetto di gruppo, gli amministratori delle società devono rispondere direttamente al sindaco. Dal 2017, poi, proprio con l'assessore Zuin era stata costituita la direzione controlli e spending review proprio per controllare anche la loro gestione e dare indirizzi coerenti con la politica dell'amministrazione.

Il primo atto era stato quello di partecipare direttamente a tutte le assemblee delle società. Un compito che prima era affidato ai dirigenti o a tecnici. Ora il Comune dà obiettivi alle società e ne controlla l'esecuzione arrivando ad una sorta di autorizzazione delle spese non necessarie all'aumento o al miglioramento del servizio fornito ai cittadini. Infine, l'ultimo passo è stato quello di coordinare l'azione delle varie società in modo che, dato un obiettivo, ognuno non si muova per conto suo.

Questo neo interventismo è stato anche alla base delle procedure che sono servite per scoprire l'ammanco di cassa e poi al cambiamento delle pratiche che presentavano una falla.

Michele Fullin

