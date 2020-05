IN COMMISSIONE

VENEZIA Il caso Actv è arrivato anche in commissione consiliare congiunta (presidente Rocco Fiano), con i consiglieri intenzionati a capire qualcosa sulla situazione del servizio di trasporto pubblico locale, che in questi primi due giorni è apparso in sofferenza, per dirla con un eufemismo. Chi aspettava risposte (ed erano in molti) sulle soluzioni da adottare per rafforzare le corse sia in acqua che su strada è rimasto deluso, perché si è parlato solo dell'aspetto ragionieristico della vicenda. Non a caso, il direttore generale di Avm, Giovanni Seno, non era presente all'audizione, sostituito dagli assessori Renato Boraso (Mobilità) e Michele Zuin (Bilancio e partecipate).

Il succo del discorso è che fino a quando non arriveranno tanti soldi dallo Stato (o dalla Regione, che negli ultimi anni non è stata generosa con Venezia nella ripartizione dei fondi per il trasporto) il servizio continuerà ad essere scarso, perché al primo punto c'è la salvaguardia dell'azienda e dei posti di lavoro.

108 MILIONI

Lo hanno detto sia Boraso che Zuin: «Bisogna salvaguardare l'azienda».

Zuin ha fatto presente che il calo dei ricavi previsto è da paura: 108 milioni e per ridurre la perdita a livelli affrontabili è necessario ridurre i servizi al minimo, e tenere metà personale in cassa integrazione a rotazione. «Si passa da 256 milioni del preventivo - ha detto - a 147 milioni, calo dovuto tutto alla bigliettazione. Vi spiego che cosa comporta mostrandovi il quadro degli anni scorsi. L'automobilistico è finanziato per 28 milioni e ha prodotto ricavi per 20,6. I costi sono per 70 milioni, per cui la perdita è di 17 milioni 283mila euro. La navigazione ha un finanziamento per 41 milioni 320mila e aveva ricavi per 114 milioni 876mila, più altri ricavi a titolo di contributi per 21 milioni 179mila. Con l'utile di 20 milioni 880mila della navigazione si finanziava la perdita dell'automobilistico. Ora tutto questo non c'è più. Anche con gli 800milioni promessi dallo Stato non ce la facciamo con la ripartizione attuale tra Comuni. Per cui - ha concluso - se qualcuno dell'opposizione chiedesse a parlamentari e sottosegretari un aiuto alla specificità di Venezia sarebbe bene. Se non arriveranno soldi, dobbiamo proseguire così».

AIUTO DAI TAXI?

Il Comune potrebbe chiedere aiuto ai privati, primi tra tutti i tassisti per potenziare il servizio pubblico. Sara Visman (M5S) ha sollevato il problema, chiedendo se sono in corso incontri con gondolieri e tassisti.

«Difficile con i gondolieri - ha detto Zuin - ma le altre categorie le stiamo sentendo, ma non c'è l'intenzione di sostituire servizio pubblico locale, ma dare la possibilità al cittadino di avere qualcosa di diverso ad un prezzo diverso».

Al che, il segretario della Filt Cgil Walter Novembrini ha espresso, da invitato, i suoi timori. «Mi preoccupa il fatto che ci si sta rivolgendo al privato per svolgere un servizio pubblico. Fino ad oggi si è sempre detto che conta la salvaguardia dell'azienda e qualsiasi apertura ai privati mi preoccupa molto perché questo significa che non riusciremo mai a dare un servizio degno. Basta dire abbiamo fatto tutto il possibile e poi lasciare i lavoratori di fronte alle incazzature dei cittadini».

COMUNE E REGIONE

Altri temi posti sono il rapporto con la Regione, che dal 2011 ha tagliato i fondi a Venezia (tema sollevato da Monica Sambo, Pd) e come si fanno a far rispettare i numeri massimi di passeggeri (davide Scano, M5S).

«Nel Dpcm non c'è scritto come farlo - ha risposto Boraso - in tram e in bus abbiamo segnato con adesivo i posti dove è vietato sedersi. Far rispettare il numero non è facile per cui soprattutto nel tram ci sono 30 verificatori tra piazzale Roma e piazzale Cialdini. In vaporetto, dove c'è il marinaio è un po' più facile ma ci sono stati problemi lo stesso. Per aumentare la mobilità privata abbiamo organizzato e stiamo organizzando molti parcheggi gratuiti, a piazzale Roma i privati hanno abbassato del 50 per cento le loro tariffe e lo stiamo valutando anche noi. Poi c'è Vtp e l'accordo con Interparking al Tronchetto. Più di questo al momento non riusciamo a fare».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA