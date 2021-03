Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀBELLUNO Al via, questa mattina, la campagna vaccinale rivolta alle persone che hanno tra i 75 e i 79 anni. Oggi ad Agordo. Domani in Comelico. L'Ulss Dolomiti parte dalle aree che, al momento, preoccupano di più in termini di contagi. Proprio per questo, a inizio mese, il Dipartimento di Prevenzione aveva ipotizzato vaccinazioni di massa chirurgiche. È ciò che accadrà in questi giorni sebbene in proporzioni, per ora, limitate: 80...