IN CODAFELTRE «Sono arrivato con 45 minuti di anticipo, eppure davanti a me c'erano già più di 15 anni». Racconta così la sua esperienza Ivo De Bona, che ieri pomeriggio è partito da Ponte nelle Alpi con destinazione l'ex Marangoni di Feltre per poter fare il tanto agognato vaccino. Ieri infatti, l'Usl Dolomiti ha previsto una sessione di vaccinazioni straordinaria a Feltre, dalle 14 alle 19. Ben 500 le dosi a disposizione per tutti...