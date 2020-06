GIOCHI

MESTRE C'era persino gente in coda e per la prima volta una fila è servita a tirar su il morale: quello dei vertici del Casinò che ieri hanno riaperto le porte del Casinò, quello dei dipendenti che sono tornati al lavoro, e quello dei clienti che così si sentono più sicuri; non per il fatto di essere in coda ma perché quell'attesa, si sono resi conto, significa che dentro a Ca' Noghera è stato fatto tutto quanto è necessario per garantire i giocatori e pure i dipendenti da eventuali contagi.

IN CODA PER GIOCARE

Anche la coda, ad ogni modo, è durata poco, perché poi il movimento si è fluidificato, e ieri sera alle 20.30, dopo nove ore e mezza di apertura, il totale dei giocatori che non hanno voluto perdersi il primo giorno di ritorno a tavoli verdi e slot machine era di 870, tra i quali una cinquantina di cinesi. E mancavano ancora quattro ore alla chiusura. Se si considera che nel periodo pre Covid-19, di venerdì Ca' Noghera registrava dai 1200 ai 1300 giocatori, una riapertura con più della metà dei numeri precedenti è oltremodo incoraggiante: «Siamo tutti molto contenti e fiduciosi - ha commentato infatti il direttore generale Alessandro Cattarossi ieri sera alle otto e mezza -. Già 870 ingressi, e domani vedremo quanto saranno stati gli incassi. I clienti si sentono sicuri e ce lo dicono spiegando che fanno un po' di coda ma, tanto, la fanno ovunque, nei supermercati o alle Poste».

Quando si era formata la coda, per aiutare le persone a sopportare il caldo sono uscite delle hostess a distribuire bottigliette d'acqua fresca, mentre dentro i primi clienti già sciamavano per le sale e cominciavano a giocare.

Riempiti anche i bar, il ristorante e la pizzeria (dove ordinavano dal menù che si scarica col codice a barre sul cellulare per evitare il contatto con menù di carta toccati da tutti), e i visitatori hanno approfittato pure del nuovo servizio che permette loro di farsi portare cibo e bevande direttamente alla postazione di gioco e consumarle mentre continuano a scommettere.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Quanto ai tavoli verdi e alle slot machine, gli 800 divisori in plexiglass montati per impedire i contatti ravvicinati tra i giocatori non hanno creato alcun fastidio.

A Ca' Noghera, ieri, si è recato anche il sindaco Luigi Brugnaro per testimoniare la volontà dell'Amministrazione di ripartire con ogni attività dopo l'emergenza Covid e di continuare a sostenere e sviluppare la Casa da gioco, considerata una delle ricchezze della città.

