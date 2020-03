IN LIBERA USCITA

VENEZIA Il bel sole e l'aria pulita di questi giorni faticano a trattenere a casa le persone. Nonostante il dispositivo governativo in ottica di contrasto alla diffusione del coronavirus sia chiaro e imponga l'obbligo di rimanere a casa, non mancano i furbetti. Le soluzioni all'italiana non sono certamente carenti di inventiva, anche se in gioco c'è la salute di tutti.

Così c'è quello che, pur con una silhouette che chiaramente dimostra la mancanza di conoscenza delle basi dello jogging, non manca di indossare scarpe da ginnastica e tuta per correre in giro. C'è chi si fa prestare il cane dall'amico pur di uscire di casa. Chi compra un pacchetto di sigarette al giorno evitando di munirsi della stecca. E chi, non contento, non si risparmia da un bel giro in bicicletta in zona portuale, tanto per sgranchirsi le gambe e fare un po' di moto in barba ai divieti. Non accade in tutta Venezia, né è corretto generalizzare, ma in periodo e in ore diverse l'estro dei residenti non si ferma mai. Gli episodi clou si registrano alle Zattere, dove nei giorni scorsi e ieri in particolare era visibile una coda fuori dal supermercato che arrivava a circa 200 metri. E più di qualcuno ha fatto sapere di non essere residente nella zona. Infatti, proprio il clima mite rende le Zattere un luogo ambito, dove anche l'attesa della coda diventa piacevole. Poco distante, nei pressi del chioschetto, c'era la signora che leggeva il giornale serenamente seduta su una panchina e un'altra che passeggiava in tranquillità senza tracce di cani al guinzaglio o borse della spesa. «Possibile che si dica in tutti i modi che si deve stare a casa e queste persone se ne fregano della salute pubblica?», si chiedeva una passante alle prese con uno spostamento per motivi di lavoro. Infatti, se le distanze nella coda erano rispettate, tranne in qualche caso in cui la spesa era effettuata da una coppia, non erano poche le persone che chiaramente si trovavano alle Zattere per svago.

E così il rifugio di chi invece rispetta le regole e si preoccupa per la salute pubblica (e la propria) diventano i social network. In tanti sfruttano la possibilità di comunicare con amici e parenti attraverso la piattaforma web, ma c'è anche chi ci gioca. Se la scusa più gettonata è quella di far uscire il cane più volte per i bisogni fisiologici, ecco che non manca chi ne approfitta. Per questo su Facebook si poteva anche vedere la foto di un labrador con al collo il tariffario per farselo prestare e poter così evadere da casa per qualche minuto. Senza però dimenticare che il rischio è sempre quello di ammalarsi e finire per occupare uno degli otto posti letto presenti nella rianimazione del Civile, quattro dei quali già riservati a pazienti Covid-19.

Tomaso Borzomì

