PORDENONE È stato il primo caso, ed è normale che facesse un certo effetto. La decisione del dirigente scolastico, Piervincenzo Di Terlizzi, ben guidata dagli esperti del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, è stata dettata dal buon senso: non si chiude la scuola, ma si isolano i contatti dei positivi. Eppure - e c'era da aspettarselo - a qualcuno non è piaciuto il modo di reagire all'emergenza: ci sono genitori, infatti, che hanno giudicato l'approccio troppo morbido. E qualcuno chiedeva addirittura che in seguito ai primi contagi si tornasse tutti a studiare a casa. È quanto emerso nei giorni successivi ai due casi rilevati all'interno della scuola media Centro storico di Pordenone.

La decisione della scuola è stata chiara: non si chiude nemmeno una classe. Sette alunni sono finiti in quarantena dopo due contagi, ma non sono state adottate altre misure. Ed è questo il dettaglio che ha fatto storcere il naso ad alcuni genitori, che volevano azioni più incisive per tutelare la salute degli studenti. In realtà quello che è stato fatto è semplicemente applicare il protocollo, sia quello regionale che quello nazionale. Il Dipartimento di prevenzione è entrato in azione immediatamente, studiando gli spazi interni alla scuola media e valutando le distanze negli ambienti. Poi sono stati tracciati gli spostamenti degli alunni e definiti i contatti. A valutare la gravità della situazione sono stati degli esperti, e in questo momento è fondamentale che ogni componente del mondo scolastico si attenga al suo ruolo. «Ci fidiamo al cento per cento del Dipartimento di prevenzione - ha detto il dirigente scolastico Di Terlizzi - e vogliamo tranquillizzare tutti: le azioni intraprese sono e saranno sufficienti. Ognuno deve attenersi al suo ruolo».

È di origina familiare il contagio che ha toccato da vicino la scuola media Pordenone centro, dell'omonimo Istituto comprensivo. I due allievi che sono risultati positivi al tampone giovedì, infatti, hanno verosimilmente contratto il virus in famiglia. L'intera operazione, condotta dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria, si è svolta in poche ore, in concomitanza con il primo giorno di scuola, cioè mercoledì. La scansione degli eventi è stata rapida: prima il contagio è stato scoperto nelle due famiglie a cui appartengono i ragazzi contagiati, e successivamente, a valle dei test di routine sui contatti stretti, è stata rintracciata la positività degli studenti. E immediatamente è stata allertata la scuola. I due giovani, va ricordato, sono totalmente asintomatici. Sette compagni di scuola, divisi tra le due classi interessate dal caso, sono finiti in isolamento e ora attendono di effettuare il test. Nel frattempo per loro è scattata la didattica a distanza.

Giovedì i tecnici dell'Azienda sanitaria sono rimasti diverse ore all'interno della scuola media Pordenone centro. Hanno monitorato la situazione delle aule, verificando il distanziamento tra i banchi. Poi si sono spostati negli spazi comuni, effettuando una ricognizione dei percorsi di accesso a scuola. Sono stati controllati tutti i percorsi che devono seguire gli alunni negli spostamenti. «Il giudizio - ha spiegato il dirigente scolastico - è stato molto positivo. Tutte le norme sono state rispettate, sia in classe che negli spazi comuni. Gli alunni contagiati, in particolare, hanno sempre tenuto la mascherina, indossandola correttamente».

