BELLUNO Richieste di aspettativa o congedo, cattedre vuote, rinunce dell'ultimo momento. Con l'ultimo decreto anti-covid sono cambiate di nuovo le regole del gioco ma nel frattempo è aumentata la sofferenza del personale della scuola e dei dirigenti scolastici. Snals Confsal, Flc Cgil, Uil scuola, e Gilda Unams hanno indetto oggi uno sciopero che, spiegano i sindacati, «costituisce il punto finale di un malumore crescente che negli ultimi mesi ha attraversato vari settori della scuola e dell'istruzione a cui viene solo chiesto e imposto, alla faccia dell'autonomia scolastica». Nel mirino, le richieste del governo che «disattendono completamente gli obiettivi che le scuole si sono date nel Pof (Piano dell'offerta formativa) dove si parla di inclusione e non discriminazione». Da lunedì sono stati introdotti il green pass base e rinforzato in luoghi che prima non lo prevedevano e dal 15 dicembre scatterà l'obbligo vaccinale per le seguenti categorie: docenti e personale amministrativo della scuola; personale amministrativo della sanità; militari; forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria); personale del soccorso pubblico. «In questi giorni racconta la segretaria provinciale di Snals Belluno Danila Tirabeni stanno fioccando le richieste di aspettativa non retribuita o congedo parentale nelle scuole, richieste peraltro già presentante anche a settembre ai dirigenti scolastici da molti docenti e dal personale ata. C'è anche chi è disposto a perdere la cattedra e chi non ha nemmeno preso servizio a scuola». Tra le cause di questa situazione, secondo il sindacato, ci sono le classi pollaio, le scuole fatiscenti, il precariato al 30%, la continua richiesta di prestazione di attività aggiuntive mal pagate. «Con l'aggiunta della didattica a distanza - continua Tirabeni molti preferiscono rinunciare al lavoro e allo stipendio, piuttosto che adeguarsi supinamente alle richieste di uno stato che nemmeno si degna di ascoltare, continuando a promettere senza mantenere. Non c'è da stupirsi che molte famiglie stiano optando per l'home-schooling». Insomma l'ultimo decreto governativo rischia di mandare in tilt scuole e famiglie. Come se non bastasse è scattato l'obbligo del green pass semplice sui trasporti pubblici. Le soluzioni? Vaccinarsi o fare 3 tamponi alla settimana. «È un ulteriore salasso per le famiglie conclude la segretaria provinciale di Snals Belluno e un attacco al diritto allo studio per chi non ha altri mezzi per raggiungere la scuola. Quanto all'obbligo vaccinale per il personale scolastico, chi non si è vaccinato finora non si vaccinerà comunque e questo porterà le scuole a trovarsi senza parecchi docenti».

