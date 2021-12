IN CLASSE

BELLUNO La settimana dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del supergreenpass, anche nella scuola bellunese qualcosa si è mosso. E il numero di quanti sono ancora sprovvisti del lasciapassare speciale o che non hanno ancora prenotato il vaccino, è ulteriormente diminuito. Ma di fronte a numeri che erano già contenuti, l'ulteriore riduzione li ha fatti diventare ancora più contenuti. I dati nelle mani dei dirigenti riguardano sia il corpo insegnanti sia il personale Ata, quello cioè che lavora in segreteria o come tecnico o con altre mansioni. Numeri che sono stati forniti dai singoli Dirigenti Scolastici ed appaiono particolarmente interessanti perché sono gli stessi presidi interpellati sette giorni fa, cioè il 15 dicembre, al momento dell'avvio delle nuove disposizioni. Insomma, dopo l'entrata in vigore delle nuove regole è partita la corsa al vaccino. E permettono quindi un confronto, seppur parziale.

LA MAPPA

All'Istituto Catullo una settimana fa erano cinque quanti, fra insegnanti ed Ata, erano ancora sprovvisti del supergreenpass; ora il numero dei resistenti è sceso a tre su un totale complessivo di 180 persone in servizio. Va precisato che, a quanti non erano ancora vaccinati, lo scorso 15 dicembre i Dirigenti Scolastici avevano consegnato l'invito a mettersi in regola entro cinque giorni o, in alternativa, a documentare che avevano già prenotato la vaccinazione cui si sarebbero sottoposti entro 20 giorni. Ma in quel momento, come avevano ricordato gli stessi presidi, si trattava di un dato lordo perché fotografava la situazione di quel giorno. Ed in quel conto non era stato possibile considerare chi alla scadenza della data prevista dal Governo si trovasse in malattia, fosse assente od altro. Insomma: la settimana scorsa le persone potenzialmente prive di supergreenpass forse erano in numero ancora maggiore di quelle conteggiate, perché non era stato poteva considerare quelli che allora non erano presenti a scuola. Ed è per questo che è comunque significativo che il loro numero ora si sia comunque ridotto. In occasione del precedente rilevamento, erano cinque le persone senza supergreenpass anche all'Istituto Comprensivo di Pieve di Cadore, la scuola che il Dirigente De Lazzer ha come sede di reggenza. Ed anche in questo caso ora i renitenti sono scesi al numero di tre. Fra le scuole superiori, l'Istituto che ha un dato che si è di poco scostato da quanto risultava solo una settimana fa, è il Renier. L'invito a vaccinarsi o a fissare un appuntamento era stato consegnato a quattordici persone; ma solo due di loro hanno cambiato idea mettendosi appunto in regola. Altri dodici invece non lo hanno ancora fatto. Non è stato possibile contattare la Dirigente dell'Istituto Segato-Brustolon, Ilaria Chiarusi, e quindi non è dato sapere se sia o meno diminuito il numero di dieci persone sprovviste in quella scuola del lasciapassare alla data del 15 dicembre. Qui, va ricordato, il totale del personale in servizio arriva a ben 180. Per lo stesso motivo non è consentito nemmeno fare un confronto con l'Istituto Comprensivo di Cencenighe Agordino, guidato in reggenza dalla stessa Chiarusi, dove la settimana scorsa erano quattro le persone senza supergreenpass su un totale di settanta persone in servizio.

LA PRIVACY DEI NUMERI

Due Dirigenti Scolastici della città, infine, ieri hanno preferito non rispondere: «Non fornisco questo tipo di dati ha detto la preside dell'Istituto Calvi Maria Pastrella perché dai numeri poi si risale alle persone e si tratta di un dato sensibile». Cautela anche da parte del Dirigente dell'Istituto Galilei Tiziano, Andrea Pozzobon: «A questo punto preferisco non entrare nel merito ha detto ieri essendo la questione delicata». Qui, al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, su un totale di 120 fra insegnanti e personale Ata, solo il 2% era senza lasciapassare.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



