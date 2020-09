IN CLASSE

BELLUNO Il tempo stringe e l'avvio di settembre aumenta ulteriormente l'attenzione per quanto riguarda la ripresa scolastica, tema spinoso al centro del dibattito già da tempo ma che adesso, a meno di due settimane dal ritorno in classe, va delineandosi. Mentre da un lato si lavora per permettere un sicuro arrivo agli istituti, in parallelo proseguono le manovre per garantire strutture scolastiche adeguate allo svolgimento in presenza delle lezioni. «La ripartenza sarà garantita afferma Serenella Bogana, consigliere provinciale delegato alla scuola e l'obbiettivo sarà quello di ricreare il 14 un'atmosfera il più possibile simile a quella del 9 settembre 2019, il giorno di inizio delle lezioni un anno fa». Dopo mesi di assenza il ritorno in classe si avvicina, ma mancano ancora diversi punti da definire. «I lavori di edilizia leggera sono stati accelerati in modo da essere terminati al più presto ha proseguito Bogana e stiamo inoltre ragionando sull'acquisto, richiesto da diversi istituti, di tensostrutture che garantiscano un riparo in caso di maltempo sia prima dell'ingresso a scuola che nei momenti di ricreazione. Stiamo valutando insieme a diverse ditte le opzioni migliori per garantire un assoluta sicurezza anche in caso di maltempo estremo: vogliamo muoverci avendo la certezza di non avere problemi in futuro». Come da indicazioni nazionali, le lezioni si svolgeranno mantenendo le distanze di sicurezza, e sarà dunque necessario reinventare gli spazi scolastici per garantire una più equa ridistribuzione degli studenti. In alcuni casi, come per il Calvi, il Renier e il Galilei, sarà necessaria l'aggiunta di moduli esterni per ospitare alcune classi: «Con il bando scaduto il 26 agosto abbiamo fatto richiesta per un totale di 11 moduli, 5 per Calvi e Renier e 6 per il Galilei. E' partita una gara d'appalto da 1,4 milioni tra le poche ditte che producono queste strutture, ma sfortunatamente non sarà possibile la loro consegna in tempo per il 14». Toccherà quindi ai dirigenti scolastici trovare un'alternativa temporanea. «Alcune classi inizieranno l'anno probabilmente ancora con la didattica a distanza, in attesa che i moduli siano effettivamente utilizzabili. Dopo la loro consegna saranno necessari diversi lavori interni per garantire i sottoservizi necessari allo svolgimento delle lezioni, ma ottimisticamente in un paio di mesi dovrebbero essere resi agibili ed usufruibili al 100%».

