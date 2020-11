IN CLASSE

BELLUNO Da oggi, anche per le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Belluno, zona gialla, cioè le superiori, parte la didattica digitale integrata (Ddi). Al 100%, dice il nuovo Dpcm. Ma in realtà ci sono alcuni aspetti soggetti a margini di manovra. Dice infatti il decreto: «Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori» o per garantire l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. E su queste pieghe ieri le scuole hanno organizzato le attività al via questa mattina. Oggi, inoltre è prevista una nuova riunione con l'ufficio regionale.

TEMPI STRETTI

Insomma: poche ore per adeguarsi, quasi la scuola fosse un'azienda che deve rispondere in poche ore a nuovi ordinativi. E altrettanto in fretta consegnare la merce. Ma la didattica ha altri tempi. Da considerare poi che meno di 10 giorni fa le scuole avevano previsto la turnazione degli alunni perché la loro presenza non superasse mai il 25% del totale. «Conciliare le attività di sostegno ed i laboratori è durissima» dice per esempio Mauro De Lazzer, Ds dell'Istituto Catullo, nella cui scuola, oltre a 60 ragazzi con sostegno, sono presenti attività di cinque laboratori: pittorico, grafico, multimediale, informatico e commerciale. La riflessione da fare sugli alunni con disabilità è complessa. Il decreto dice di garantire la loro effettiva inclusione. Ma ora, con l'intera classe che rimane a casa, in che modo si può parlare di inclusione? E d'altra parte per molti di loro è impossibile l'ipotesi che essi rimangano a casa da soli, mentre i genitori sono al lavoro.

IL SOSTEGNO

«Va garantita alle famiglie dei ragazzi con sostegno la possibilità che i loro figli possano frequentare le lezioni in presenza spiega Viola Anesin, Ds dei Licei Renier e Alberghiero Dolomieu - ma siamo di fronte al paradosso di far partecipare dei ragazzi mentre la loro classe segue le lezioni da remoto. Per questo stiamo ragionando con le famiglie su quale sia caso per caso la soluzione migliore. Allo studio abbiamo anche l'ipotesi di avviare dei progetti che riuniscano alcuni ragazzi, ma non è questa la via dell'inclusione. Ed è comunque un campo minato». Al Renier i 21 alunni con sostegno quando saranno a scuola troveranno l'insegnante di sostegno e anche quello della classe. La Preside Anesin non ha invece dubbi per le attività laboratoriali delle due scuole di cui è responsabile: «Al Renier si svolgeranno regolarmente attività pratiche di musica; al Dolomieu quelle proprie del settore alberghiero». Queste le novità dall'Istituto Calvi: «Per questa settimana faremo lezioni a distanza anche per i laboratori di Informatica dice la Ds Renata Dal Farra spiegando poi la difficoltà di organizzare tutte le attività in meno di 24 ore poi cercheremo di capire se far venire a scuola i ragazzi nel pomeriggio per i laboratori». E circa gli 8 ragazzi con sostegno la questione da risolvere è come garantire l'inclusione in assenza dei compagni: «Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (Dsa) la distanza è molto penalizzante: studieremo un modo grazie al quale possano essere seguiti nel loro percorso». Ilaria Chiarusi è Dirigente di un unico Istituto (Tecnico Segato e Professionale Brustolon) in cui i laboratori sono protagonisti assoluti: «Ma per domani (oggi per chi legge ndr) è stato impossibile partire come previsto dal Dpcm che, fra l'altro, usa l'espressione qualora necessario che è ambigua, perché le attività a scuola e nei laboratori sono sempre necessarie. Il via sarà quindi con la Ddi al 100% ad eccezione dei ragazzi con sostegno che saranno a scuola. Organizzare i laboratori non è un'operazione banale. E quando i ragazzi hanno terminato queste attività, cosa fanno?». E per oggi anche Galilei e Tiziano hanno organizzato l'intera attività a distanza.

Giovanni Santin

