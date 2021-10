Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CITTÀVENEZIA Con l'introduzione obbligatoria del Green Pass, da oggi si potrà capire cosa succederà nel settore dei servizi erogati ai cittadini. Da Veritas, una delle aziende che si occupa di fornire servizi ai residenti, fanno sapere che stando ai monitoraggi interni probabilmente non si dovrebbero avere problemi. Un velato ottimismo alla stregua di quanto era stato annunciato anche per Actv. La partecipata del Comune ha reso noto di...