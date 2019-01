CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CITTÀTREVISO Inizia il programma biennale di adeguamento sismico delle strutture scolastiche comunali. Il primo intervento importante inizierà al Nido di Fiera dal settembre 2019. Già ieri in municipio le famiglie sono state invitate per programmare il trasferimento delle classi da settembre a dicembre 2019: «L'anno scolastico finirà nella sede di Fiera» ha assicurato l'assessore Sandro Zampese. Il trasloco temporaneo si rende necessario per l'intervento programmato di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica comunale attivato...